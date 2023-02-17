Один за другим. Стало известно, когда закроют на реконструкцию вестибюли «Площади Восстания»

Петербургский метрополитен сформулировал свою потребность по закрытию вестибюлей метро на реконструкцию. Согласно ей, работы по второму вестибюлю станции «Площадь Восстания» надо запланировать на период 2026–2027 годов (это выход на Лиговский проспект и к Московскому вокзалу).



Первый вестибюль (выход на улицу Восстания) надо реконструировать в 2029–2030 годах. По данным «Фонтанки», такие даты содержатся в письме, которое в конце декабря ушло из метрополитена в дирекцию транспортного строительства. В нем же сообщается, что исходные технические требования на проект реконструкции второго вестибюля были выданы еще в 2018 году, но такие данные теряют актуальность через 2–3 года, так что необходимо определиться, когда проводить строительно-монтажные работы, чтобы выдать ИТТ снова.