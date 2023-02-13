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    Ищите свой случай. В Петербурге нарисовали маршруты на время закрытия «Ладожской»

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    2 комментария
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Транспортный блок Смольного подготовил графическое пособие для тех, кому требуется регулярно добираться до Красногвардейского района или выезжать из него. С 4 марта там закроется ключевая станция метро «Ладожская».


    «Фонтанка» уже показывала общую схему маршрутов, которые будут развозить пассажиров к другим станциям метро.

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    До «Новочерскасской» и «Площади Александра Невского»

    Отдельно прорисована схема маршрутов и способы добраться от Ладожского вокзала и кварталов Ржевка-Пороховые до станций метро «Новочеркасская» и «Площадь Александра Невского».

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    В частности, речь идет об автобусах № 5, 24, 24М, 27, 27М, 46, 131, 183, 222, 271, 295, а также о бесплатном трамвайном шаттле № 30. Будет продолжать курсировать 22-й троллейбус от Хасанской до площади Труда. От Ржевки-Пороховых до «Ладожской» будут ходить, как и раньше, все 4 трамвайных маршрута «Чижик»: 8, 59, 63, 64.

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    Кроме того, будет продлен 39-й маршрут трамвая: сейчас он идет от «Пролетарской» до «Новочеркасской», а с 4 марта двинется и дальше — через Заневский проспект и мост Александра Невского до Перекупного переулка. Схема остановок у станций метро — ниже.

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    На направлении от Охты и Энергетиков до «Новочеркасской» будут работать автобусы № 131, 183, 222, 271, 295.

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    До «Улицы Дыбенко» и «Проспекта Большевиков»

     На этих направлениях будут работать автобусы № 30, 77, 92, 102, 164, 169, 264, 288, а также троллейбус № 43.

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    Сообщается также, что несколько автобусных маршрутов будут перенаправлены: № 430, 430А, 462, 462Р, 531 — к станции «Проспект Большевиков», № 429, 453, 531А, 532, 533 — к станции «Улица Дыбенко».

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    Схема остановок у станций метро — ниже.

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    Транспортный блок выкладывает информацию о транспортном обеспечении Красногвардейского района на сайтах профильного комитета и «Организатора перевозок».

    «Фонтанка» рассказывала, что с 4 марта «Ладожская» уйдет почти на годовой ремонт, так что ее пассажиропоток будут перераспределять между другими станциями метро. При этом Смольный озабочен пропускной способностью «Новочеркасской», так что просит, по возможности, доезжать до «Площади Александра Невского» — в частности, на бесплатном трамвайном маршруте № 30, где будут работать новые трехсекционные вагоны, через мост они поедут по выделенной линии. Временные автобусные маршруты № 24М и 27М и вовсе не будут останавливаться у «Новочеркасской», возвращаясь в центр города из района Хасанской и Белорусской улиц.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 2

    Яковсведром13 Фев 2023 в 14:56
    Господи ты боже... Нельзя что ли запустить прямой автобус от Ладожской до Большевиков? С электрички полрайона сюда едет. Теперь все кварталы на Ржевке объехать надо , чтобы домой попасть? Неужели недопетрить?
    +1−0
    Kostyn13 Фев 2023 в 14:55
    Закрытие метро Ладожская это большая проблема. Как хотите, хоть каждый автобус будет под сопровождением автомобиля ГИБДД, но ходить они должны точно по расписанию!
    +1−0
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