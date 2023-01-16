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    Куда ехать после закрытия «Ладожской». Рассказываем в карточках

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    Станция «Ладожская», которая держит на себе восточную часть города, закрывается на капремонт меньше чем через три месяца. «Фонтанка» рассказывает, кто и куда поедет.

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    КапремонтМетро ПетербургаЗакрытие метроЛадожскаяРемонт Ладожской
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