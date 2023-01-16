Куда ехать после закрытия «Ладожской». Рассказываем в карточках

Станция «Ладожская», которая держит на себе восточную часть города, закрывается на капремонт меньше чем через три месяца. «Фонтанка» рассказывает, кто и куда поедет.
Поделиться
Поделиться
Поделиться
Поделиться
Поделиться
Поделиться
Поделиться
Сейчас
+3˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Пасмурно, без осадков
Ощущается как -1
4 м/с, южн
752мм
79%
Пробки
1/10
Станция «Ладожская», которая держит на себе восточную часть города, закрывается на капремонт меньше чем через три месяца. «Фонтанка» рассказывает, кто и куда поедет.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.
Добавьте комментарий первым!
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.