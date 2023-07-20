Гуманитарный форум. Как 7-миллионный Петербург переводят на удаленку из-за кортежей африканских президентов

К саммиту «Россия-Африка» в Петербурге готовятся, как к новой вспышке пандемии, а в Шушарах — как к урагану. Главный посыл: сделать мы уже ничего не сможем, так давайте хотя бы пересидим это все по домам.

Зачем это все В Шушарах открылся ситуационный центр для решения проблем местных жителей во время проведения саммита «Россия — Африка» 27 и 28 июля. Но главную проблему снять не получится, она в природе этого мероприятия: всему городу рекомендовано сидеть по домам и не искать встреч с неожиданными кортежами, а Шушарам — так и шанса не дадут.



О том, что правительство Петербурга рекомендует всем работодателям перевести своих работников на дистанционный режим (причем начиная не с 27 июля, а с 26-го), стало известно на днях. Госслужащим и чиновникам это прописали в приказном порядке, без всяких рекомендаций. Все это — в самом настоящем постановлении за подписью губернатора о мерах по подготовке саммита «Россия — Африка» и одноименного «экономического гуманитарного форума». В последний раз с такими воззваниями к «неограниченному кругу лиц» власти города обращались во время пандемии. Даже во время куда более пафосного ПМЭФ ничего подобного не происходило.



«Дело не в пафосе, а в количестве охраняемых лиц, — объясняет «Фонтанке» собеседник, знакомый с механизмом принятия постановления в Смольном. — На ПМЭФ было, по сути, двое глав государств (Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун — Прим. ред.), на форуме «Россия — Африка» — несравнимо больше. Передвижение любого из них, по протоколу, это перекрытие улицы. Так что предложение всем уйти на удаленку — это не блажь. Вообще была идея объявить нерабочие дни, и это тоже не было бы избыточно».



По его словам, проблема не в предсказуемых перемещениях кортежей, приуроченных к мероприятиям форума и саммита, к ним хотя бы можно превентивно подготовиться (например, закрыть для грузовиков участки Пулковского, Петербургского, Кузьминского, Митрофаньевского, Усть-Славянского шоссе, Витебского проспекта, а также отрезок ЗСД от КАД до Екатерингофки): «У каждого же еще есть своя программа — музеи, другие мероприятия, и они не ограничиваются окрестностями Пулково. Если кортеж куда-то едет, то дорогу просто перекрывают по факту, даже Смольный к этому не привлекают. Повлиять на это, предупредить городские чиновники не в состоянии».



Как жить в Шушарах В состоянии они оказались просто сообщить жителям, что не стоит никуда ехать в дни саммита, рискуя в любой момент воткнуться в перекрытия и пробки. С Шушарами, что под боком у «Экспофорума», поступили совсем радикально: на время утреннего и вечернего часов пик туда просто закрыли въезд и выезд. Часы пик понимаются расширенно: с 7:30 до 10:00 утром и с 16:00 до 20:00 вечером оба дня — 27 и 28 июля.



Все настолько серьезно, а проезд настолько закрыт, что в Центральной усадьбе командируют дежурить 3–4 бригады скорой помощи и 5 пожарных автомобилей. Взрослых во время ограничений ждут в поликлинике № 60 на Валдайской, детей — в поликлинике № 49 на Пушкинской и в лечебно-диагностическом отделении на Виллеровском. Круглосуточно на месте будут дежурить аварийные бригады теплоэнергетиков, Водоканала и «Россетей Ленэнерго». То есть два дня в режиме закрытого города на самообеспечении. Можно пошутить, тот ли форум назвали гуманитарным.



Как оттуда уехать автобусами? Между тем, это не значит, что из поселка нельзя будет вовсе выбраться по утрам и вечерам. Общественный транспорт по Московскому шоссе и Витебскому проспекту будет ходить, только дойти до остановок надо будет ногами или доехать до них на одном из двух «кровеносных» автобусных маршрутов: 385А и 385Б. Они будут ездить по знаменитому шушарскому кольцу Школьная — Пушкинская — Вишерская и собирать пассажиров, чтобы высаживать их у надземного пешеходного перехода на Московском шоссе и у остановок маршрутов в сторону станций метро, а также у железнодорожной платформы. При одном условии.



«Этот маршрут сможет работать и собирать пассажиров по Шушарам только в том случае, если будут свободными для проезда Пушкинская, Школьная и Вишерская улицы, — говорят в комтрансе. — Если, несмотря на предупреждения, жители во время закрытия выезда сядут за руль и поедут к кордону, это кольцо встанет в одну большую пробку. Поэтому мы еще раз призываем: если вы хотите в час пик выехать или въехать в Шушары на машине, это надо сделать до 7:30 или уже после 10 часов утром, а вечером — до 16:00 или после 20:00. В период перекрытий садиться за руль означает по определению создавать пробку».



Фото: СПб ГКУ «Организатор перевозок» Поделиться Поделиться





Судя по всему, логика такая: если уж человек твердо намерен в этот тяжелый день ехать в город на машине (хотя ему очень не советуют), то он встанет пораньше и покинет Шушары до 7:30 (привет тем, кому детей в садик сперва надо отвести).

Если он привык ездить на работу общественным транспортом — то он так и поступит (поэтому особенно усиливать автобусы к станциям метро и не придется). Пошаговая инструкция на время закрытия Шушар выглядит так, на все есть несколько вариантов.

Выехать в город утром: — Доехать на кольцевом автобусе № 385Б или дойти пешком до остановки «Школьная улица» (Школьная ул., 6), далее по пешеходному проходу дойти до остановки общественного транспорта «Посёлок Шушары», расположенной на Витебском пр., сесть на любой из автобусов №№ 186, 196, 197, 197А, 342, 388, 521 и доехать до ст. метро «Купчино».



— Доехать на кольцевом автобусе № 385Б или дойти пешком до остановки «Школьная улица» (Школьная ул., 6), далее по пешеходному проходу дойти до остановки общественного транспорта «Посёлок Шушары», расположенной на Московском шоссе, сесть на любой из автобусов №№ 179, 192 и доехать до ст. метро «Купчино».

— Доехать на кольцевом автобусе № 385А до остановки «Пушкинская ул., 10» или на кольцевом автобусе № 385Б до остановки «Пушкинская улица, 12» (или дойти пешком), далее по надземному пешеходному переходу дойти до ж/д станции Шушары, сесть на электропоезда до ст. метро «Купчино» или до Витебского вокзала (ст. метро «Пушкинская»).



Фото: СПб ГКУ «Организатор перевозок» Поделиться Поделиться





Приехать в Шушары утром: — Доехать на метро до ст. метро «Шушары», сесть на автобус 197А, доехать до остановки «Посёлок Шушары», перейти по пешеходному проходу и далее дойти до пункта назначения пешком или от остановки «Школьная улица» доехать на кольцевом автобусе № 385Б.

— Доехать на электропоезде от Витебского вокзала или ст. метро «Купчино» до ж/д станции Шушары, перейти по надземному пешеходному переходу и далее дойти до пункта назначения пешком или сесть на кольцевые автобусы №№ 385А, 385Б.

Выехать в город вечером: — Доехать на кольцевом автобусе № 385Б или дойти пешком до остановки «Школьная улица» (Школьная ул., 6), далее по пешеходному проходу дойти до остановки общественного транспорта «Посёлок Шушары», расположенной на Московском шоссе (в направлении «от Петербурга»), сесть на автобус №№ 197А и доехать до ст. метро «Шушары».

— Доехать на кольцевом автобусе № 385А до остановки «Пушкинская улица, 10» или на кольцевом автобусе № 385Б до остановки «Пушкинская улица, 12» (или дойти пешком), далее по надземному пешеходному переходу дойти до ж/д станции Шушары, сесть на электропоезда до ст. метро «Купчино» или до Витебского вокзала (ст. метро «Пушкинская»).

Фото: СПб ГКУ «Организатор перевозок» Поделиться Поделиться





Приехать в Шушары вечером: — Доехать на метро до ст. метро «Звездная», сесть на любой из автобусов №№ 179, 192, доехать до остановки «Посёлок Шушары», перейти по пешеходному проходу и далее дойти до пункта назначения пешком или от остановки «Школьная улица» доехать на кольцевом автобусе № 385Б.

— Доехать на электропоезде от Витебского вокзала или ст. метро «Купчино» до ж/д станции Шушары, перейти по надземному пешеходному переходу и далее дойти до пункта назначения пешком или сесть на кольцевые автобусы №№ 385А, 385Б.

Электрички В помощь — запущенное недавно тактовое движение электричек на линии между Витебским вокзалом и Павловском с интервалом 10 минут. На время саммита-форума в расписание добавят еще по 5 пар поездов в оба направления, чтобы убрать дневное «окно»: сейчас оно возникает с 12 до 14 часов по направлению в Петербург и с 10 до 12 часов по направлению в Шушары.



В итоге расписание на 27 и 28 июля предварительно будет выглядеть так, хотя возможны уточнения:

Из Павловска в Петербург:

с 05:30 до 06:00 — по стандартному расписанию;

с 6:00 до 7:00 — каждые 15 минут;

с 7:00 до 10:00 — каждые 10 минут;

с 10:00 до 12:30 — по стандартному расписанию;

с 12:30 до 13:50 — каждые 15 минут;

с 13:50 до 23:31 — по стандартному расписанию.

Из Петербурга в Павловск:

с 05:40 до 10:20 — по стандартному расписанию;

с 10:20 до 11:50 — в среднем каждые 20 минут;

с 11:50 до 16:00 -по стандартному расписанию;

с 16:00 до 17:00 — каждые 15 минут;

с 17:00 до 19:00 — каждые 10 минут;



с 19:00 до 20:00 — каждые 15 минут; с 20:00 до 00:30 — по стандартному расписанию.

Все же, кого не устраивает ни ранний подъем, ни общественный транспорт, в логике администрации должны воспользоваться законным предлогом, чтобы остаться дома. И подумать о межконтинентальной дружбе.