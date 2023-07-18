В Смольном советуют руководству предприятий перевести сотрудников на «дистанционку» в дни саммита Россия — Африка

Губернатор Петербурга Александр Беглов посоветовал руководству предприятий города перевести сотрудников на дистанционную работу на время саммита Россия — Африка. Такой вывод следует из постановления правительства Петербурга, которое подписал Беглов.
Напомним, второй саммит Россия — Африка и экономический гуманитарный форум Россия — Африка пройдут в Петербурге с 26 по 28 июля. Место проведения — Экспофорум. Ранее городские власти уже предупреждали о масштабных ограничениях проезда на время саммита. «Фонтанка» писала, что Шушары на два дня оказываются фактически в транспортной изоляции. Въезд и выезд в Шушары для автомобилистов будет закрыт 27 и 28 июля 2023 года с 07:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00. Жителям посоветовали пересаживаться на общественный транспорт, в частности, воспользоваться автобусными маршрутами
Новое постановление Смольного рекомендует руководителям предприятий и организаций, находящихся на территории Санкт-Петербурга, в дни проведения саммита перевести сотрудников на дистанционный режим работы. За исключением лишь тех, без кого на рабочем месте не обойтись.
Также на дистанционный режим переведут гражданских служащих и работников исполнительных органов государственной власти.
«Эта мера позволит… обеспечить нормальное функционирование городского общественного транспорта и экстренных служб», — считает губернатор.
Ожидается, что в дни саммита будет ограничено либо крайне затруднено движение на Пулковском и Петербургском шоссе, Московском и Витебском проспектах.