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    В Смольном советуют руководству предприятий перевести сотрудников на «дистанционку» в дни саммита Россия — Африка

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    49 комментариев

    Губернатор Петербурга Александр Беглов посоветовал руководству предприятий города перевести сотрудников на дистанционную работу на время саммита Россия — Африка. Такой вывод следует из постановления правительства Петербурга, которое подписал Беглов.

    Напомним, второй саммит Россия — Африка и экономический гуманитарный форум Россия — Африка пройдут в Петербурге с 26 по 28 июля. Место проведения — Экспофорум. Ранее городские власти уже предупреждали о масштабных ограничениях проезда на время саммита. «Фонтанка» писала, что Шушары на два дня оказываются фактически в транспортной изоляции. Въезд и выезд в Шушары для автомобилистов будет закрыт 27 и 28 июля 2023 года с 07:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00. Жителям посоветовали пересаживаться на общественный транспорт, в частности, воспользоваться автобусными маршрутами № 385А и 385Б.

    Новое постановление Смольного рекомендует руководителям предприятий и организаций, находящихся на территории Санкт-Петербурга, в дни проведения саммита перевести сотрудников на дистанционный режим работы. За исключением лишь тех, без кого на рабочем месте не обойтись.

    Также на дистанционный режим переведут гражданских служащих и работников исполнительных органов государственной власти.

    «Эта мера позволит… обеспечить нормальное функционирование городского общественного транспорта и экстренных служб», — считает губернатор.

    Ожидается, что в дни саммита будет ограничено либо крайне затруднено движение на Пулковском и Петербургском шоссе, Московском и Витебском проспектах.

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    Комментарии 49

    Гость18 Июл 2023 в 20:23
    А что у нас в городе , много русского колорита? Зачем их сюда вообще тащят? У нас тут Северная Венеция. Пусть Москва, Суздаль и т.п. эту Африку себе забирают.
    +0−0
    Zet18 Июл 2023 в 20:23
    "Хочется, хочется чёрную смелую женщину...
    День победы!"
    (с)
    +0−0
    Гость18 Июл 2023 в 20:19
    Работники будут дистанционно управлять роботами-аватарами?

    Силуанов уже объявил секвестр бюджета на 4.5 трлн. а эти с неграми обниматься будут и экономику ради этого тормозить?
    +0−0
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