Шушары получили «подарок из Африки». Поселку ограничивают въезд и выезд на время саммита

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Африка закрывает Шушары — жителей официально предупредили об ограничениях на въезд и выезд во время межконтинентального (без преувеличения) саммита. Пока власти рисуют схемы объезда на автобусах, те саркастично предлагают не мелочиться и закрыть поселок уже навсегда.



О том, что саммит «Россия-Африка», который пройдет в «Экспофоруме», повлияет на жизнь автомобилистов в Шушарах, сообщалось еще в конце июня. Ограничить въезд и выезд из поселка власти пообещали сначала с 8:00 до 10:00 26 июля и с 16:00 до 20:00 27 июля, но потом скорректировали даты, уточнив, что въезд и выезд в поселок Шушары будет закрыт 27 и 28 июля 2023 года с 07:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00. Жителям посоветовали пересаживаться на общественный транспорт, в частности, воспользоваться автобусными маршрутами № 385 А и Б.



«Время ожидания водителей может составить до 2 часов», — гласит официальное предупреждение.

12 июля администрация Пушкинского района в своей группе в ВК обрадовала шушарцев еще больше, сообщив, что движение автотранспорта по Петербургскому шоссе «закроют с нуля часов 26 июля и до окончания саммита».

«По-черному ущемляют», — опасно шутят по поводу надвигающихся ограничений в группе «Пушкин — Царское Село | Павловск» в ВК.

Судя по некоторым комментариям, жители Шушар за годы стояния в пробках впали в отчаянный фатализм, который можно описать двумя словами: «Жги, господь».



«А можно въезд/выезд закрыть навсегда?», «Осталось построить бетонный забор, как в фильме «Район В 13» и запустить в наш поселок ракету», «А можно Шушары потом не открывать?» — пишут они.

«Я стесняюсь спросить, саммит будет проходить в Шушарах? «Экспофорум» не хочет у себя африканцев принимать? Решили в жилом районе провести?» — недоумевают жители. Некоторые не верят своему счастью: «А это достоверная информация? Даже во время проведения международного экономического форума такого «зверинца» не было».



Были б Шушары, а пробка найдется Учитывая статус мероприятия, можно прикинуть, насколько в нынешних ограничениях на самом деле велика доля городских решений, а насколько — федеральных. Но вообще хронические (или хтонические) пробки на выезде из Шушар предвидели еще в 2014 году. Уже тогда жители собирали подписи под обращением к президенту с просьбой спасти тогда еще 20-тысячный поселок в черте Петербурга от судьбы гетто. Жители микрорайона устраивали митинги и народные сходы, но строительство нового жилья шло полным ходом, социальной инфраструктуры не хватало, а выезд был только один.



Предчувствия шушарцев не обманули. Если в 2016 году в микрорайоне проживали 35 тысяч человек, то в 2018 году — уже более 77 тысяч, а в 2021-м — более 95 тысяч. По данным Росстата, на 1 января 2023 года в поселении проживает почти 133 тысячи человек. И на протяжении многих лет шушарские пробки регулярно попадают в новости: то ДТП, то снег, а то и просто наступление пятницы наглухо закрывает въезд и выезд. Были бы, как говорится, Шушары, а повод найдется.

Колумбарий надежд В мае 2018 года Шушары оказались в глухой блокаде в главный день ПМЭФ. Посты ДПС перекрыли выезды на Московское шоссе и Витебский проспект, а заодно и к Пулковскому шоссе. Самые отчаянные пытались обскакать кордоны через поля, однако и там их встречали сотрудники полиции.



В ноябре 2019 года на Витебском проспекте столкнулись легковушка и тягач. Обошлось без жертв, но Шушары встали в аномальной, как тогда считали, пробке. Оказалось, что пробка не аномальная, а очень даже традиционная, придется привыкать.

В ноябре 2020-го, спустя год пикетов у Смольного, местные жители торжественно «похоронили» обещания властей улучшить ситуацию в «Колумбарии шушарских надежд». К тому времени оформилась тенденция переселения из «маленькой Швейцарии в Петербурге» при первой возможности. Но она есть не у всех: по городским социальным программам в Шушары заселяют многодетных, сирот и инвалидов.

Шушарское «колечко» и памятник пробке Казалось бы, в чем проблема, есть же одноименная станция метро. Но вот незадача: от поселка Шушары до метро «Шушары» — пять километров пешего хода по непростой местности.



В мае 2021 года жители микрорайона не выдержали и установили еще один арт-объект: народный памятник шушарской пробке на перекрёстке улицы Пушкина и Витебского проспекта. Так шушарцы отметили «6-летний юбилей обещаний чиновников улучшить транспортную ситуацию в посёлке». Единственным автомобильным выездом из Шушар так и осталась Пушкинская улица. Пробка уже стала частью ландшафта каждое утро, а иногда и днем. Любое ДТП на перекрестке Пушкинской и Витебского означает затор на непредсказуемое время.



Фото: Яндекс.Карты Поделиться Поделиться





Пушкинская, Вишерская и Школьная улицы образуют своеобразное кольцо, примыкающее к Витебскому проспекту. Если пробки на выезд с него стоят в обе стороны, жители Шушар говорят: «кольцо замкнулось». Как выглядит это «кольцо» на карте, можно посмотреть вот здесь, особенно красиво оно замыкалось в июне 2022 года.

Как снег на голову Планы хоть как-то облегчить выезд из поселка утыкаются то в частные земли, то в железнодорожные пути.

В конце ноября 2021 года случился настоящий апогей. Шушары встали в пробку на двое суток. Причина была веская: первый снегопад в сезоне. Московское шоссе застыло. Люди в отчаянии бросали машины и шли домой пешком, чтобы хотя бы за полночь вернуться с работы. Некоторые оставались ночевать у друзей «на материке». МЧС развернуло вдоль пробки пункты обогрева. 2 декабря царь-пробка, наконец, рассосалась.



Фото: ГУ МЧС по Петербургу Фото: ГУ МЧС по Петербургу Поделиться Поделиться





Увы, счастье было недолгим: уже 13 декабря Шушары снова встали, и снова намертво. Выбираться советовали на электричке или через Шушарскую дорогу в полях. Правда, последний способ не гарантировал успеха: по данным «Яндекс.Пробок» она была свободна, по наблюдениям местных — тоже стояла.



За что постоим на этот раз Саммит «Россия-Африка», который надвигается на Шушары, уже второй по счету. Первый жители поселка не заметили, потому что он прошел в 2019 году в Сочи. В нем приняли участие 43 главы государств и правительств. Саммит в Петербурге будет состоять из двух мероприятий: политической части и гуманитарно-экономического форума. Акцент будет сделан на развитии взаимодействия России и Африки в сферах науки, культуры, образования и спорта. В политической части обсудят формирование многополярного мира, «справедливую архитектуру взаимоотношений» и вступление новых членов в БРИКС.



В июне стало известно, что саммит сократили с 4 до 2 дней и он пройдёт 27–28 июля. Но в официальных объявлениях о транспортных ограничениях по-прежнему упоминаются даты с 26 по 29 июля.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

