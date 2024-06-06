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    Скоро выходные. Пробки в Петербурге пробили 9 баллов

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    6 комментариев

    Вечерние пробки в Петербурге 6 июня заставили автомобилистов понервничать в этот пасмурный и дождливый день. К половине седьмого вечера заторы достигли 9 баллов, сообщает «Яндекс».

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    Плотно стоит центр: Невский проспект, Садовую улицу, Каменноостровский лучше объезжать. Багровой стала набережная Обводного канала у Балтийского вокзала. На несколько километров растянулся затор на ЗСД в районе Канонерского острова из-за дорожных работ и ДТП.

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    Большая пробка на КАД — от Мурманского шоссе до развязки с Софийской.

    По данным «Яндекса», к семи часам должно полегчать — до 8 баллов, а затем и до шести. Но маршрут вечером советуем планировать заранее.

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    Комментарии 6

    26609791506 Июн 2024 в 19:33
    Ехали бы они со своими форумами на.. новые территории
    +2−0
    Fedorov198306 Июн 2024 в 19:28
    главное чтобы автомат и климат контроль были в авто тогда в пробке будет проще
    +0−0
    Заливщик голосовых планок06 Июн 2024 в 19:08
    Международные Экономические Выходные - они такие, да!
    +0−1
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