Скоро выходные. Пробки в Петербурге пробили 9 баллов

Вечерние пробки в Петербурге 6 июня заставили автомобилистов понервничать в этот пасмурный и дождливый день. К половине седьмого вечера заторы достигли 9 баллов, сообщает «Яндекс».
Плотно стоит центр: Невский проспект, Садовую улицу, Каменноостровский лучше объезжать. Багровой стала набережная Обводного канала у Балтийского вокзала. На несколько километров растянулся затор на ЗСД в районе Канонерского острова из-за дорожных работ и ДТП.
Большая пробка на КАД — от Мурманского шоссе до развязки с Софийской.
По данным «Яндекса», к семи часам должно полегчать — до 8 баллов, а затем и до шести. Но маршрут вечером советуем планировать заранее.