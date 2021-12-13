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В Шушарах — новая царь-пробка, добираться советуют полями или электричкой

В Пушкинском районе Петербурга днем 13 декабря вновь случился транспортный коллапс. На этот раз мёртвая пробка образовалась на въезде в Шушары со стороны Московского шоссе.

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«Шушары и всё вокруг намертво встали! Даже Шушарская дорога (думаю, ДТП). Кто-нибудь за это должен держать ответ?!» — пишет читатель «Фонтанки» Оскар.

По данным «Яндекс.Пробок», Пушкинская улица в Шушарах стоит в плотном заторе в обе стороны — автомобилисты сообщают о ДТП на перекрестке возле Шушарского кладбища. Заторы на въезд в поселок скопились на Витебском проспекте (из Петербурга он стоит от КАД, из области — от заправки Shell) и съездах с Московского шоссе и КАД. Пробка до съезда наблюдается и на внешнем кольце КАД, начинаясь перед Пулковским шоссе.

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По словам местных жителей, напряженная дорожная ситуация на въезде в поселок длится уже несколько часов. «На 13:30 жуткая пробка на заезд и выезд. Со стороны Пушкина стою уже 40 минут, продвинулась на две машины», — пишет в группе «Шушары» участница Оленька. «Я с 15:00 с поворота на КАД еду в автобусе. Сейчас около надземного перехода с ЖД станции чилю на позитиве в 190-м автобусе. Но вот вроде поехали», — пишет в начале пятого часа Евгений.

Добираться советуют на электричке или через Шушарскую дорогу в полях — по данным «Яндекса», она сейчас свободна.

Напомним, в конце ноября — начале декабря из-за сильного снегопада в Пушкинском районе Петербурга на два дня в огромной пробке встало Московское шоссе. На трассе пришлось разворачивать пункты обогрева, а власти собирали экстренную комиссию по ЧС. Сейчас, отметим, на шоссе тоже наблюдается пробка с обеих сторон, упирающаяся в Курьерский проезд: в Петербург она тянется на 3,7 километра, в область — чуть меньше трех.

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Комментарии (16)

Olaaa
Очередной позорный позор на государственном уровне. Почему на государственном? Потому что это самое государство в лице чиновников это все и разрешает и допускает. Больше этажей надо рядом с Пулково. Как-то застройщики слабенько справляются. Надо по 40 этажей и по 4-5 тыс квартир в каждом доме. И одну дорогу на въезд и выезд. Чтоб вернулся с работы в свою конуру, а уже можно развернуться снова на работу. Больше ада!
266182335
Не повезло колхозникам.
shutnik78
человейники строят, а дороги нет... градостроителям и планировщикам медаль и премии...
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