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В Шушарах установили народный памятник пробкам

Памятник пробкам появился на перекрёстке шушарских улиц в Петербурге

Местные жители решили креативно обратить внимание властей на одну из главных проблем своего района. Импровизированный памятник пробке шушарцы установили на перекрёстке улицы Пушкина и Витебского проспекта.

Об установке 12 мая сообщают участники группы «Гражданин Пушкин» в соцсети. Это частое место скопления автотранспорта, особенно в часы пик. Дороги, ведущие к перекрёстку, стабильно отмечены красным. Хуже ситуация по утрам в Шушарах только на Школьной улице.

Самодельным памятником местные жители отмечают «6-летний юбилей обещаний чиновников улучшить транспортную ситуацию в посёлке». Последние обещания решить транспортный вопрос звучали в 2019 году после бессрочных пикетов у стен Смольного. Напомним, тогда под руководством вице-губернатора Петербурга Николая Линченко прошло выездное совещание по вопросу развития инфраструктуры посёлка Шушары. Во время доклада заместителя председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Андрея Семчанкова прозвучала информация о совместных с девелопером «Лидер-групп» планах по реконструкции Пушкинской улицы. Чиновник обещал, что дорогу расширят до 4 полос, оборудуют тротуары и построят светофорные пункты.

Нынешними темпами работ местные жители оказались недовольны.

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Комментарии (6)

mixrju
Интересно, а кто неволит счастливых жителей Шушар выезжать на автомобилях? Там ведь и метро есть, и железнодорожная станция..
preved_medved
А с виду похож на мешок с мусором
S&P 500 new edition :-)
Как раз в тему новости "Дома потянулись на юг. Покупатели и застройщики снова заинтересовались областными проектами" :)) Поцоны, переезжайте в Шушары со своими железными конями, боевыми подругами и счатливыми членами семей. Тут все рады новоселам. И ждут вас в соседи!
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