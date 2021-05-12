Местные жители решили креативно обратить внимание властей на одну из главных проблем своего района. Импровизированный памятник пробке шушарцы установили на перекрёстке улицы Пушкина и Витебского проспекта.
Об установке 12 мая сообщают участники группы «Гражданин Пушкин» в соцсети. Это частое место скопления автотранспорта, особенно в часы пик. Дороги, ведущие к перекрёстку, стабильно отмечены красным. Хуже ситуация по утрам в Шушарах только на Школьной улице.
Самодельным памятником местные жители отмечают «6-летний юбилей обещаний чиновников улучшить транспортную ситуацию в посёлке». Последние обещания решить транспортный вопрос звучали в 2019 году после бессрочных пикетов у стен Смольного. Напомним, тогда под руководством вице-губернатора Петербурга Николая Линченко прошло выездное совещание по вопросу развития инфраструктуры посёлка Шушары. Во время доклада заместителя председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Андрея Семчанкова прозвучала информация о совместных с девелопером «Лидер-групп» планах по реконструкции Пушкинской улицы. Чиновник обещал, что дорогу расширят до 4 полос, оборудуют тротуары и построят светофорные пункты.
Нынешними темпами работ местные жители оказались недовольны.