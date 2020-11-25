Жители Шушар хоронят в «колумбарии надежд» невыполненные обещания властей. «Посёлок превращается в классическое гетто»

«Огромное горе постигло нас и привело сегодня в это траурное место — Шушарский колумбарий надежд. Долгие годы тысячи жителей Центральной Усадьбы жили ожиданиями и надеждами, но пустые обещания чиновников так и остались на бумаге. С чувством глубокой скорби и невосполнимой утраты мы провожаем в последний путь Шушарские надежды: надежды на строительство социальных объектов, на транспортную доступность и комфортную среду, на безопасность и развитие поселка», — гласит подпись под фото в паблике «Шумные Шушары» (орфография и пунктуация оригинала. — Прим. ред.).

Активные жители Шушар похоронили свои надежды на лучшую жизнь на Старорусском проспекте, у дома 6. Там 25 ноября появился новый арт-объект, которым собственники квартир в микрорайоне почтили память того, что им пообещали, но не выполнили.

Депутат МО «Шушары» Ольга Краснова рассказала, что она стоит за идеей создания «колумбария».



«Год назад шушарцы начали серию пикетов у Смольного, где озвучили проблемы поселка. Проблемы уже десять лет копятся как снежный ком. Школы всего две, учатся в две смены, в классах по 40–42 ребенка, в сад очередь — 1000 детей, дороги без статуса дорог, нет квартального освещения... Элементарной городской среды! И проблемы годами не решаются. После пикетов была встреча с вице-губернатором, приезжал сам губернатор, были даны поручения, проводились совещания... Но большинство из них остались нереализованными», — пояснила Краснова.



Справедливости ради, нельзя сказать, что Александр Беглов совсем уж не выполняет обещания. Так, летом этого года на Первомайской забил фонтан.



Ольга Краснова признаётся, что небольшие подвижки есть, но всё делается с опозданием, а ждать у местных жителей уже нет сил, особенно в период пандемии.



«Из того, что реально сдвинулось: начали строить один детский сад и подключили к освещению три детские площадки... Но этот садик должны были сдать городу еще в мае 2019 года, а вопрос с освещением поручал решить еще бывший вице-губернатор Албин в 2017 году. Кто может — уезжает, тем самым посёлок превращается в классическое гетто. По городским программам заселяют многодетных, сирот, инвалидов, а условий для комфортного проживания не создают», — сетует депутат, отмечая, что за все годы «завтраков» надежды на комфорт и безопасность похоронены.

