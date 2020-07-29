Как сообщили в Смольном, 29 июля обновлённый сквер Николая Ивасюка посетил губернатор Александр Беглов. В январе он дал обещание жителям Шушар привести в порядок любимое место отдыха и восстановить фонтан. Месяц назад горожане заглянули в сухую чашу и поторопили градоначальника .

В Пушкинском районе Петербурга после трёхлетнего ремонта запустили фонтан на Первомайской улице. В перспективе — благоустройство прилегающего сквера и название.

Как объясняют чиновники, сложностей восстановлению добавила бюрократия. Фонтан долгое время не имел балансодержателя и пришёл в негодность, поиски собственника затянулись, в итоге его признали бесхозным. Пока он подключён по временной схеме, в 2021 году его подключат к сетям города на постоянной основе.

В дальнейших планах — благоустройство прилегающего сквера. Предполагается, что освещение модернизируют уже в этом году. Название для фонтана предлагают придумать петербуржцам.



Помимо фонтана, в начале года губернатор пообещал реконструировать улицы и проезды в районе, установить освещение, открыть детское отделение городской поликлиники в Вилеровском переулке и ещё два детсада. В 2023 году по планам губернатора в Шушарах должна заработать линия скоростного трамвая.

