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    Праздник Мрака и Сумрака. Братья-волки отмечают день рождения в Ленинградском зоопарке

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    2 комментария

    Мрак и Сумрак принимают сегодня поздравления в Ленинградском зоопарке. Опасные, но обаятельные и очень популярные обитатели зверинца — петербургские волки — отмечают 6 июня свой второй день рождения.

    Волчата родились в зоопарке «Зооград» в Псковской области 6 июня 2022 года, а оттуда переехали в Петербург. Вот здесь можно посмотреть, как они выглядели в детстве. Ну а теперь это взрослые хищники.

    Ленинградский зоопарк

    «Сегодня свой день рождения братцы-волки отпраздновали в компании самого близкого человека — Васильева Дмитрия Юрьевича. Именинники понежились с "приемным папой" и, конечно, не забыли угоститься сочными кусочками мяса», — сказано в сообщении.

    Сотрудники зоопарка рассказывают, что волки совершенно разные по характеру. Мрак очень спокойный, а Сумрак активный задира, который не дает брату покоя.

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    ВолкиМрак и СумракЛенинградский зоопарк
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    Комментарии 2

    Эд Хэммет06 Июн 2024 в 19:18
    Наши поздравления волчарам!
    +0−0
    NSИ06 Июн 2024 в 18:47
    волки чёткие, но клички—просто мрак
    +0−0
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