Праздник Мрака и Сумрака. Братья-волки отмечают день рождения в Ленинградском зоопарке

Мрак и Сумрак принимают сегодня поздравления в Ленинградском зоопарке. Опасные, но обаятельные и очень популярные обитатели зверинца — петербургские волки — отмечают 6 июня свой второй день рождения.
Волчата родились в зоопарке «Зооград» в Псковской области 6 июня 2022 года, а оттуда переехали в Петербург. Вот здесь можно посмотреть, как они выглядели в детстве. Ну а теперь это взрослые хищники.
Ленинградский зоопарк
«Сегодня свой день рождения братцы-волки отпраздновали в компании самого близкого человека — Васильева Дмитрия Юрьевича. Именинники понежились с "приемным папой" и, конечно, не забыли угоститься сочными кусочками мяса», — сказано в сообщении.
Сотрудники зоопарка рассказывают, что волки совершенно разные по характеру. Мрак очень спокойный, а Сумрак активный задира, который не дает брату покоя.