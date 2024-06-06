Праздник Мрака и Сумрака. Братья-волки отмечают день рождения в Ленинградском зоопарке

Мрак и Сумрак принимают сегодня поздравления в Ленинградском зоопарке. Опасные, но обаятельные и очень популярные обитатели зверинца — петербургские волки — отмечают 6 июня свой второй день рождения.



Волчата родились в зоопарке «Зооград» в Псковской области 6 июня 2022 года, а оттуда переехали в Петербург. Вот здесь можно посмотреть, как они выглядели в детстве. Ну а теперь это взрослые хищники.

