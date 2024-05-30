В гребном клубе развивают и каякинг: в эллингах ждут своих капитанов как одиночные, так и двухместные плавсредства для уютных поездок по тихой реке. Но это еще не все! Многие слышали о каноэ, но далеко не всем удавалось попробовать такой тип судна. На станции можно наконец-то исправить и этот пробел.



В прошлом году гостям «Причала'Ю» особенно полюбились SUP-завтраки в выходные дни. Это возможность полюбоваться летним рассветом, насладиться общением с единомышленниками и получить гастрономические впечатления в одном из уютных мест «Юнтолово». Продолжится эта практика и в новом сезоне.



На станции «Причал'Ю» можно хранить свое снаряжение у воды и пользоваться им круглосуточно. Здесь гостей ждут удобная парковка, комфортабельные раздевалки и легкий спуск к воде.



Она не скрывает, что этот проект — предмет ее гордости.



О планах на летний сезон-2024 и возможностях клуба рассказывает директор станции «Причал'Ю»:



— Еще одно захватывающее приключение — сплав на каяках из «Юнтолово» к паркам Крестовского и Каменного островов, — рассказывает Игорь Финогенов. — Протяженность маршрута —15 км. Наши путешественники окунутся в атмосферу Петербурга с необычного ракурса, насладятся активным времяпрепровождением и пообедают в одном из приятных мест города.

— Необязательно быть спортсменом, чтобы насладиться временем на нашей станции, — убежден Игорь Финогенов. — У нас вы найдете удивительный выбор необычного оборудования, которое можно взять напрокат и отправиться на прогулку по живописной Юнтоловке, окруженной зеленью природного заповедника. Например, у нас есть доски для сапсерфинга на четырех человек! Это идеальный выбор как для семейного отдыха, так и для активного времяпрепровождения с близкими друзьями. Такой опыт никого не оставит равнодушным. Кроме доски на четверых, у нас также есть оборудование для детей и для взрослых разного уровня подготовки. Мы предлагаем широкие и устойчивые доски для начинающих, а для опытных — высокоскоростные гоночные модели.