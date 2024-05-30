Как провести день на природе, не выезжая из города
Экология детства
С первых дней жизни ребенок нуждается в прогулках на свежем воздухе. Как организовать их с пользой для здоровья и развития, рассказывает специалист. А мы подскажем, где в Петербурге будет хорошо детям и взрослым — ведь в одной точке сошлось все: и природа, и близость к воде, и много возможностей для активного и размеренного отдыха.
Идем дышать!
Гулять с малышом, если он здоров, можно практически сразу после выписки из роддома, убеждена Татьяна Михайлова, педиатр, детский гастроэнтеролог сети клиник «Будь Здоров» (дочерняя компания СПАО «Ингосстрах»). Летом на улицу выходят через 2–3 дня после возвращения из роддома, зимой — с 2-недельного возраста. Но решающим фактором будет погода: если за окном -15 и холоднее, то лучше остаться дома.
Первая прогулка должна занимать не больше 15 минут, но с каждым днем время на улице нужно увеличивать на 10–15 минут. В холодное время года педиатры рекомендуют находиться на свежем воздухе в течение часа, в теплое — от 2-х и более. Оптимальное количество прогулок в день — 2-3.
При этом важно помнить: люлька на балконе может лишь частично компенсировать улицу в плохую погоду, да и то лишь для малышей в возрасте до 6 месяцев. Ребенок постарше не только «дышит свежим воздухом» за пределами дома, но и развивается, узнает окружающий мир.
При этом важно помнить: люлька на балконе может лишь частично компенсировать улицу в плохую погоду, да и то лишь для малышей в возрасте до 6 месяцев. Ребенок постарше не только «дышит свежим воздухом» за пределами дома, но и развивается, узнает окружающий мир.
— Прогулки повышают иммунитет малыша, укрепляют сердечно-сосудистую систему, стимулируют развитие нервной, костно-мышечной систем, — отмечает эксперт. — Они способствуют крепкому здоровому сну ребенка, улучшают его настроение.
Четыре мифа про детские прогулки
Комментарий врача Татьяны Михайловой
Свежий воздух — только в деревне, в мегаполисе пользы от прогулок никакой
Да, наш воздух и микроклимат сопоставить с деревенскими трудно, но не у всех есть возможность выехать за город. Заменить жизнь на природе могут парки: это оптимальное место для занятий спортом и прогулок.
Ребенок часто простывает, лучше уж сидеть дома
Острые респираторные заболевания — не противопоказание для прогулок, если нет повышенной температуры тела и общее самочувствие позволяет. Наоборот, свежий прохладный воздух способствует выздоровлению, особенно при болезнях дыхательных путей.
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Младенец на прогулке замерзнет и заболеет
Чтобы этого избежать, в холодное время года пользуйтесь правилом: на ребенка надеваем столько слоев одежды, сколько на себя, плюс еще один.
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В Петербурге все время плохая погода, ребенок простынет, да и мама с ним
Безусловно, прогулки не рекомендованы при температуре ниже -15 ºC или выше +30 ºС, при сильном ветре, дожде, снегопаде. В остальное время гулять можно и нужно.
Каких-то особенных игр для детей определенного возраста — например, только для трехлеток или только для первоклашек — не существует. Не стоит лишь забывать: чем младше ребенок, тем больше он требует присмотра на игровой площадке.
На улице ребенок учится общаться с другими людьми, изучает окружающий мир, наблюдает за природными процессами.
Важную роль в развитии малышей играет даже банальная песочница — впрочем, не такая уж банальная, если вдуматься в то, как она «работает».
Важную роль в развитии малышей играет даже банальная песочница — впрочем, не такая уж банальная, если вдуматься в то, как она «работает».
— Благодаря играм совершенствуется физическое развитие, ведь каждая прогулка сопровождается двигательной активностью, — напоминает Татьяна Михайлова. — Во время подвижных игр происходит тренировка различных групп мышц, развивается координация движений, а также быстрота реакции, сила, выносливость.
— Игры в песочнице помогают развитию мелкой моторики ребенка и стимулируют его нервную систему через тактильный контакт, развивают познавательный интерес, любознательность, фантазию, способствуют формированию творческого, а также образно-логического мышления, помогают учиться общению и социализироваться с помощью взаимодействия с другими детьми, — размышляет педиатр. — К сожалению, городские песочницы часто загрязнены экскрементами уличных животных, поэтому рекомендуется играть в такой, которая закрывается, если в ней не играют дети.
Магазины
Мы долго искали на карте Петербурга место, где благоприятна экологическая обстановка и хорошо развита инфраструктура для семейного отдыха. И нашли: это экорайон «Юнтолово». Он находится недалеко от Финского залива и примыкает к самому большому заказнику в черте города. И если свежий воздух обеспечивает сама природа, то все остальное — продуманные рекреационные зоны и множество сценариев времяпрепровождения — берет на себя «Главстрой Санкт-Петербург». Что здесь есть, покажем на карте.
Гребной клуб
Заказник
Экотропа
Магазины
Магазины
Плейхабы и детские площадки
Плейхабы и детские площадки
Кофейни и пекарни
Плейхабы и детские площадки
Кофейни и пекарни
Плейхабы и детские площадки
Кофейни и пекарни
Плейхабы и детские площадки
Магазины
Кофейни и пекарни
Скейт-парк
Мы долго искали на карте Петербурга место, где благоприятна экологическая обстановка и хорошо развита инфраструктура для семейного отдыха. И нашли: это экорайон «Юнтолово». Он находится недалеко от Финского залива и примыкает к самому большому заказнику в черте города. И если свежий воздух обеспечивает сама природа, то все остальное — продуманные рекреационные зоны и множество сценариев времяпрепровождения — берет на себя «Главстрой Санкт-Петербург». Что здесь есть, покажем на карте.
Гигантские горки и морской песок
Игровых площадок в экорайоне «Юнтолово» много. Все они разделены на детские и подростковые. Пространства для малышей находятся внутри жилых дворов, там же оборудованы зоны отдыха для родителей и других взрослых. Остальные, рассчитанные на активные игры или интенсивное занятие спортом, размещены в удалении от домов, чтобы не тревожить жильцов. Как правило, они находятся на линии гринфингеров — зеленых коридоров, связывающих между собой кварталы экорайона.
Самое популярное место у детворы — плейхаб площадью 13 000 квадратных метров. О нем рассказывает директор проекта «Юнтолово» Ирина Межейникова:
— Плейхаб — универсальное пространство: оно наполнено игровым оборудованием, с которым взаимодействовать интересно малышам, школьникам младшего и среднего возраста, а также ребятам с ограниченными возможностями, — отмечает представитель девелопера. — Мы постарались учесть и разницу темпераментов: здесь комфортно и любопытным, активным, и тихим, спокойным ребятишкам.
В центре этого пространства устроены гигантская горка и песочница с морским песком, где летом девочки и мальчики лепят куличи, а родители могут снять обувь и посидеть рядом. В нем также есть развивающие многофункциональные снаряды и геопластика с элементами скалолазания. Кстати, мы подумали и о небольших активностях для бабушек и дедушек: около плейхаба есть специальная скамейка с велосипедными педалями.
Крупным местом притяжения станет и Центральный парк — один из самых больших в Приморском районе.
Крупным местом притяжения станет и Центральный парк — один из самых больших в Приморском районе.
— Центральный парк создается силами застройщика на свободном от леса ровном участке земли — в этом, пожалуй, его уникальность, — отмечает Ирина Межейникова. — На территории 20 гектаров появятся геопластичные формы, холмы — наивысшая отметка будет +14 м, — которые сформируют рельефную пластику с пешеходными и велодорожками.
Летом на площадке начнутся подготовительное работы, в августе стартует активное строительство I этапа.
Чем девелопер планирует наполнить это пространство? Там появится центральная площадь для мероприятий, маршруты для неторопливых прогулок, пешеходная зона, удобная для мам с колясками. И, конечно, различные спортивные зоны — воркаут, велодорожки, футбольный стадион без трибун.
Впрочем, на территории «Юнтолово» и сейчас хватает мест для ценителей ЗОЖ: уличных тренажеров, футбольных коробок и даже беседок для йоги.
Чем девелопер планирует наполнить это пространство? Там появится центральная площадь для мероприятий, маршруты для неторопливых прогулок, пешеходная зона, удобная для мам с колясками. И, конечно, различные спортивные зоны — воркаут, велодорожки, футбольный стадион без трибун.
Впрочем, на территории «Юнтолово» и сейчас хватает мест для ценителей ЗОЖ: уличных тренажеров, футбольных коробок и даже беседок для йоги.
Пространство для крутых трюков
Недавно в «Юнтолово» появился свой скейтпарк. Идею открыть его подали местные подростки: ребята выложили видео в социальной сети с просьбой построить площадку для занятия экстремальными видам спорта.
За помощью девелоперы обратились к профессионалам, так что скейтпарк проектировался теми, для кого скейт — это и хобби, и спорт, и работа.
На примере со скейтпарком видно, что команде «Главстроя» важна обратная связь от жителей. Встречи представителей застройщика с местными активистами и сотрудниками муниципального образования, а также администрацией района проходят каждый квартал. Петербуржцы задают любые волнующие их вопросы, говорят о том, что им необходимо, вносят какие-то предложения по развитию экорайона. Команда девелопера их учитывает и, если есть такая возможность, старается реализовать.
— Мы решили, что это пространство будет созвучно концепции нашего экорайона: мест для малышей у нас достаточно, а для экстремальных молодежных видов спорта к тому моменту не было, — отметила директор проекта.
— Площадка состоит из двух частей. Первая — памп-трек: здесь за счет геопластики мы добились сложной интересной траектории. Вторая — деревянная рампа на металлическом каркасе для выполнения целой серии трюков, — отметила Ирина Межейникова. — Кроме того, скейтпарк, на наш взгляд, удачно расположен — непосредственно рядом с центральной площадью. Поэтому там занимаются подростки сразу нескольких кварталов «Юнтолово».
Экотропа
По признанию жителей, одно из самых больших преимуществ квартала — экотропа в Юнтоловском заказнике. Она позволяет посетителям безопасно для себя и для уникальной природы заповедного места гулять и исследовать мир вокруг. В преддверии нового летнего сезона компания «Главстрой Санкт-Петербург» совершенствует этот зеленый маршрут.
В долгосрочной перспективе девелопер планирует проложить пешеходный маршрут и велодорожки вдоль берега реки Юнтоловки, чтобы можно было гулять и кататься в окружении зеленых насаждений ЖК или установить палатку и устроить пикник.
Также в «Юнтолово» идет подготовка к реализации другого экологического проекта — детского лагеря. Его идея заключается в том, чтобы объединить детей под эгидой здорового образа жизни: в игровом и обучающем формате рассказывать юным жителям квартала о пользе сортировки мусора или о том, как беречь окружающую природу. В планах и создание общественного огорода.
Также в «Юнтолово» идет подготовка к реализации другого экологического проекта — детского лагеря. Его идея заключается в том, чтобы объединить детей под эгидой здорового образа жизни: в игровом и обучающем формате рассказывать юным жителям квартала о пользе сортировки мусора или о том, как беречь окружающую природу. В планах и создание общественного огорода.
— Там появятся информационные щиты и интерактивные объекты. Они в доступной и интересной форме расскажут посетителям, кто обитает в заповедной зоне, какие необычные и редкие растения и грибы можно наблюдать, — поделилась планами Ирина Межейникова. — Хочу отметить, что все активности, которые мы проводим здесь, абсолютно бесплатны.
Как пройти экотропу с детьми. 6 советов
1
Начинайте с небольших расстояний, если раньше не ходили с детьми по таким маршрутам.
2
Возьмите с собой перекус, термос с чаем или воду. И репелленты, конечно.
3
Не забудьте бинокль, чтобы наблюдать за птицами Юнтоловского заказника: в июне начинается период гнездования — в ваш объектив могут попасть уникальные особи из Красной книги.
4
Заранее продумайте гардероб для всех членов семьи: в лесу можно встретить змей и другую опасную живность. Для детей лучше захватить сменную одежду и обувь.
5
Осваивайте экотропы с семьями друзей: в компании малыши проходят гораздо большие расстояния.
6
Планируйте маршрут на утро. Людей будет меньше, а значит, идти более комфортно.
От сапа до каноэ
Вы когда-нибудь видели гребную базу внутри жилого комплекса? А в «Юнтолово» она есть! «Причал'Ю» открыт для всех желающих и за несколько лет работы стал точкой притяжения для гребцов и любителей сапсерфинга. Клуб подходит как для тренировки спортсменов, так и для занятий любителей и новичков. Опытные тренеры помогут освоить различные виды гребли как взрослым, так и детям. «Причал'Ю» располагает просторной зоной для тренировок, занятий йогой и пилатесом; площадками для разминки и отдыха; разнопрофильным лодочным парком.
В гребном клубе развивают и каякинг: в эллингах ждут своих капитанов как одиночные, так и двухместные плавсредства для уютных поездок по тихой реке. Но это еще не все! Многие слышали о каноэ, но далеко не всем удавалось попробовать такой тип судна. На станции можно наконец-то исправить и этот пробел.
В прошлом году гостям «Причала'Ю» особенно полюбились SUP-завтраки в выходные дни. Это возможность полюбоваться летним рассветом, насладиться общением с единомышленниками и получить гастрономические впечатления в одном из уютных мест «Юнтолово». Продолжится эта практика и в новом сезоне.
В прошлом году гостям «Причала'Ю» особенно полюбились SUP-завтраки в выходные дни. Это возможность полюбоваться летним рассветом, насладиться общением с единомышленниками и получить гастрономические впечатления в одном из уютных мест «Юнтолово». Продолжится эта практика и в новом сезоне.
На станции «Причал'Ю» можно хранить свое снаряжение у воды и пользоваться им круглосуточно. Здесь гостей ждут удобная парковка, комфортабельные раздевалки и легкий спуск к воде.
Она не скрывает, что этот проект — предмет ее гордости.
О планах на летний сезон-2024 и возможностях клуба рассказывает директор станции «Причал'Ю»:
О планах на летний сезон-2024 и возможностях клуба рассказывает директор станции «Причал'Ю»:
— Еще одно захватывающее приключение — сплав на каяках из «Юнтолово» к паркам Крестовского и Каменного островов, — рассказывает Игорь Финогенов. — Протяженность маршрута —15 км. Наши путешественники окунутся в атмосферу Петербурга с необычного ракурса, насладятся активным времяпрепровождением и пообедают в одном из приятных мест города.
— Необязательно быть спортсменом, чтобы насладиться временем на нашей станции, — убежден Игорь Финогенов. — У нас вы найдете удивительный выбор необычного оборудования, которое можно взять напрокат и отправиться на прогулку по живописной Юнтоловке, окруженной зеленью природного заповедника. Например, у нас есть доски для сапсерфинга на четырех человек! Это идеальный выбор как для семейного отдыха, так и для активного времяпрепровождения с близкими друзьями. Такой опыт никого не оставит равнодушным. Кроме доски на четверых, у нас также есть оборудование для детей и для взрослых разного уровня подготовки. Мы предлагаем широкие и устойчивые доски для начинающих, а для опытных — высокоскоростные гоночные модели.
— В Петербурге, на мой взгляд, не хватает спортивных водных площадок, которые были бы приспособлены как для активного отдыха, так и для спокойных и расслабляющих занятий — например, йоги. В «Юнтолово» такое место есть — гребной клуб «Причал'Ю», — отмечает Ирина Межейникова.
Маршруты бодрости
Концепция ЖК «Юнтолово» предполагает, что к завершению строительства всех очередей кварталы экорайона объединит сеть пешеходных и велодорожек, которые не будут пересекаться с проезжей частью и магистралями. Уже сейчас в разных частях квартала есть удобные трассы для тех, кто не мыслит своей жизни без бега или ходьбы.
По мнению петербурженки, благодаря близости леса у жителей «Юнтолово» популярны бег и скандинавская ходьба. На спортивных площадках занимаются в основном силовым тренингом. Самые любимые народные площадки — плейхаб с белым песком и новая площадка в 6-й очереди с большой «совой»: там можно провести время вместе и взрослым, и детям. Еще есть классные зоны отдыха с лежаками.
Об одном из спортивных проектов, родившихся на территории квартала, рассказывает его основательница:
— Меня зовут Александра Позднякова, с июля 2019 года тренирую молодых мам, девушек на территории ЖК «Юнтолово». Мы на спорте круглый год вне зависимости от погоды и сезона: зимой ходим с палками, летом занимаемся разными видами фитнеса — функциональным тренингом, йогой, аэробикой, упражнениями на здоровую спину, тай-бо. Наше сообщество называется ССЮ — спортивное сообщество «Юнтолово».
— На мой взгляд, все в «Юнтолово» побуждает к различным совместным активностям и формированию в рамках своего двора дружелюбной атмосферы, — говорит директор проекта. — Это может быть как заметное и яркое занятие — например, гребля и сапсерфинг, йога на понтонах или на центральной площади, — так и по-хорошему рутинное и кропотливое: финская ходьба, бег, организация детского спорта, высаживание растений и цветов, катание на велосипедах. Главное — желание и жажда двигаться, любознательность и открытость чему-то новому или, наоборот, привычному и комфортному.
У каждого гринфингера — уникальное наполнение. Например, к концу 2023 года между 5 и 6 очередями ЖК появится новый зеленый коридор, в котором запланированы:
Отпуск — короткий, «Юнтолово» — навсегда
У каждого гринфингера — уникальное наполнение. Например, к концу 2023 года между 5 и 6 очередями ЖК появится новый зеленый коридор, в котором запланированы:
Многие петербуржцы приезжают сюда за впечатлениями: любителей природы притягивает Юнтоловский заказник, спортсменов — «Причал’Ю». А еще экорайон как место досуга выходного дня выбирают потенциальные покупатели: всей семьей они гуляют по гринфингерам или катаются по велодорожкам, играют на плейхабе и осматривают дворы — квартал отличается открытостью, безопасностью и добрососедством. Этим он и «влюбляет» тех, кто решил остаться здесь надолго. В конце концов, отпуск — две недели, а с «Юнтолово» жизнь на природе — навсегда.
ЖК Юнтолово. Застройщик ООО ГЛАВСТРОЙ-СПБ СЗ, проектная декларация на сайте наш.дом.рф
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Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и видео предоставлены пресс-службой компании «Главстрой Санкт-Петербург
Иллюстарции IStoke
Дизайнер: Ольга Сергеева
Реклама, ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик». ИНН: 7839347260
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и видео предоставлены пресс-службой компании «Главстрой Санкт-Петербург
Иллюстарции IStoke
Дизайнер: Ольга Сергеева
Спецпроекты «Фонтанки.ру»
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