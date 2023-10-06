если хочется сделать быструю еду более сбалансированной

Признаемся честно: многие из нас любят фастфуд. И не только за скорость приготовления и экономию времени. Иногда это просто вкусно. Да, не самый полезный вариант, зато как аппетитно... Что делать, если хочется баловать себя быстрыми блюдами, но мысли о ЗОЖ не дают делать это с чистой совестью? Представляем пять лайфхаков, помогающих усовершенствовать фастфуд.

Для начала стоит найти концепцию быстрого питания, которая дает максимальную свободу выбора. Чтобы улучшить блюдо, нужно управлять процессом приготовления: например, как это делают в сети Subway. Ее специализация — сэндвичи, и каждый из них — результат творческой коллаборации сотрудника и голодного гостя. В этом материале мы собрали пять способов, помогающих поклонникам сабов делать любимую еду более сбалансированной.
Берем свежий хлеб
Это встроенный лайфхак Subway: по правилам сети, основу для сэндвичей выпекают прямо в ресторанах каждые четыре часа. Заготовки из теста (хлебные палочки) в российские Subway уже много лет поставляет один и тот же производитель. Под этот продукт оборудована специальная линия, а ингредиенты сочетаются по особой рецептуре, которую используют только в этой сети.

Приехав в ресторан, хлебные палочки проходят длительный цикл приготовления. Сначала их очень медленно и аккуратно размораживают — в холодильнике в течение 8–12 часов. За это время тесто не только согревается, но набухает, раскрывает вкус и аромат. Потом происходит расстойка, то есть подготовка к выпеканию. В процессе внутри теста образуется углекислый газ, который позволяет получить мягкий воздушный хлеб. На этом этапе сыплют топпинги: орегано с пармезаном или кунжут — на белый, овсяные хлопья — на зерновой. Ну и, наконец, собственно выпекание. Всего на приготовление хлеба уходит около 16 часов.
Добавляем больше овощей
В Subway всегда готовы положить в сэндвич то, что выберет конкретный покупатель. Томаты, свежие и маринованные огурцы, салат, зеленый перец, лук и маслины есть в каждом ресторане. Плюс кружочки жгучего халапеньо для любителей острого.
Выбираем менее калорийный соус
Самые легкие варианты, по данным сети, — это кетчуп и барбекю, а также вегетарианский «Сладкий лук». Полный же список соусов в Subway настолько обширен, что, пожалуй, заслуживает отдельной шпаргалки.
Кетчуп
Томатная классика, без которой не обойтись
Чесночный ранч
Нежный сливочный соус с нотками чеснока и пряностей
Сладкий лук
Смесь белого лука, и ароматных приправ
Майонез
Привычный обитатель холодильника, но с пониженной жирностью
Чипотл
Острый соус из жгучего перца, чернослива и специй
Барбекю
Томатный соус с ароматом дымка
Медово-горчичный
Мягкая на вкус смесь меда и семян горчицы
Кисло-сладкий
Содержит абрикос и паприку, подходит для курицы
1000 островов
В составе — томатная паста плюс сложный набор трав и специй, в том числе укроп и кориандр
Гриль
Обладает ароматом жареного мяса с нотками костра, вкус — пикантный горчично-перечный
Горчица
Горьковатый, слегка острый соус
Сырный
Соус из тертого английского чеддера и уксуса, добавляющего кислинку
Винный уксус
Помогает раскрыть вкус красной рыбы
Оливковое масло
Незаменимо для знакомства с итальянскими вариантами сэндвичей и для салатов
Апгрейдим мясную начинку
Мясо, которое стало лучше
Об этом Subway уже позаботился: летом здесь обновили колбасы и деликатесы, которые входят в состав сэндвичей. Были подобраны более натуральные и качественные варианты продуктов, вкусы которых ярче и насыщеннее привычных. Новинки предложил поставщик сети — отечественный производитель, один из ведущих в российской мясопереработке. Знатоки сэндвичей могут, что называется, почувствовать разницу, а новички — просто получать удовольствие.
Индейка
Ветчина из нежирного светлого мяса птицы. Подходит тем, кто считает калории или хочет увеличить количество белка в рационе.
Ветчина
Деликатес из свиного мяса с мягким вкусом и аппетитным ароматом. Благодаря плотной текстуре легко нарезается даже на очень тонкие ломтики.
Карбонад
Сочный карбонад из свинины с запеченным краем обладает насыщенным мясным вкусом с легкими нотками черного перца.
Салями
Сырокопченая мелкозернистая колбаса с насыщенным вкусом подкопченного мяса. Деликатес делается из свинины. В аромате чувствуются нотки мускатного ореха, черного перца и кориандра.
Пеперони
Острая разновидность салями итало-американского происхождения. Колбасу отличает мелкозернистость, насыщенный цвет, пряный и слегка копченый вкус с нотками паприки, перца чили и тмина.
Превращаем сэндвич в салат
В Subway есть и такая возможность, позволяющая полностью исключить из фастфуда мучной компонент. Так можно поступить с любым сэндвичем, но в сети особенно рекомендуют начать ЗОЖ-эксперимент с «Тунца»: у вас получится смесь из рыбы, заправленной майонезом, огурцов, помидоров, сладкого перца, оливок, лука и халапеньо. Если дары моря — это не к вам, то можно проделать тот же трюк, допустим, с «Курицей терияки».
«Покупатели любят сэндвичи Subway в первую очередь за свежесть: в сегменте фастфуда очень непросто найти популярную концепцию, которая предлагает так много овощей, — подчеркивает Георгий Кутидзе, руководитель отдела маркетинга российского Subway. — И, разумеется, их привлекает многообразие вариантов. Виды хлеба, начинки, овощи и соуса можно комбинировать почти бесконечно, и вам это никогда не наскучит. Сегодня интерес к своему здоровью, к тому, что, где и как ты ешь, — это устойчивый тренд, который со временем становится только сильнее. Мы уверены, что сэндвичи Subway наиболее полно отвечают этой тенденции. И для нас это не вопрос моды, но часть ДНК компании».
Тому, кто ни разу не был в Subway, Георгий рекомендует начать с «Итальянского БМТ». Это классический сэндвич, один из самых популярных в мире. Он очень простой, но весьма вкусный.
Овощной салат
Салат Тунец
Салат Терияки
Самые популярные сэндвичи Subway
«Итальянский БМТ»
С салями, пеперони и ветчиной
«Курица Терияки»
С мясом птицы в сладком соусе
«Острый Итальянский»
С пеперони, салями и сливочным сыром
«Индейка и ветчина»
Название говорит само за себя
«Сабвэй Мелт»
С беконом, ветчиной, индейкой и сыром
Реклама, ООО «Сабвэй Раша Франчайзинг Фанд»

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «Сабвэй Раша Франчайзинг Фанд»
Другие источники фотографий и иллюстраций:IStock
Дизайнер: Соня Осколкина

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