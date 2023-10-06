если хочется сделать быструю еду более сбалансированной
Признаемся честно: многие из нас любят фастфуд. И не только за скорость приготовления и экономию времени. Иногда это просто вкусно. Да, не самый полезный вариант, зато как аппетитно... Что делать, если хочется баловать себя быстрыми блюдами, но мысли о ЗОЖ не дают делать это с чистой совестью? Представляем пять лайфхаков, помогающих усовершенствовать фастфуд.
Для начала стоит найти концепцию быстрого питания, которая дает максимальную свободу выбора. Чтобы улучшить блюдо, нужно управлять процессом приготовления: например, как это делают в сети Subway. Ее специализация — сэндвичи, и каждый из них — результат творческой коллаборации сотрудника и голодного гостя. В этом материале мы собрали пять способов, помогающих поклонникам сабов делать любимую еду более сбалансированной.
Для начала стоит найти концепцию быстрого питания, которая дает максимальную свободу выбора. Чтобы улучшить блюдо, нужно управлять процессом приготовления: например, как это делают в сети Subway. Ее специализация — сэндвичи, и каждый из них — результат творческой коллаборации сотрудника и голодного гостя. В этом материале мы собрали пять способов, помогающих поклонникам сабов делать любимую еду более сбалансированной.
Берем свежий хлеб
Это встроенный лайфхак Subway: по правилам сети, основу для сэндвичей выпекают прямо в ресторанах каждые четыре часа. Заготовки из теста (хлебные палочки) в российские Subway уже много лет поставляет один и тот же производитель. Под этот продукт оборудована специальная линия, а ингредиенты сочетаются по особой рецептуре, которую используют только в этой сети.
Приехав в ресторан, хлебные палочки проходят длительный цикл приготовления. Сначала их очень медленно и аккуратно размораживают — в холодильнике в течение 8–12 часов. За это время тесто не только согревается, но набухает, раскрывает вкус и аромат. Потом происходит расстойка, то есть подготовка к выпеканию. В процессе внутри теста образуется углекислый газ, который позволяет получить мягкий воздушный хлеб. На этом этапе сыплют топпинги: орегано с пармезаном или кунжут — на белый, овсяные хлопья — на зерновой. Ну и, наконец, собственно выпекание. Всего на приготовление хлеба уходит около 16 часов.
Приехав в ресторан, хлебные палочки проходят длительный цикл приготовления. Сначала их очень медленно и аккуратно размораживают — в холодильнике в течение 8–12 часов. За это время тесто не только согревается, но набухает, раскрывает вкус и аромат. Потом происходит расстойка, то есть подготовка к выпеканию. В процессе внутри теста образуется углекислый газ, который позволяет получить мягкий воздушный хлеб. На этом этапе сыплют топпинги: орегано с пармезаном или кунжут — на белый, овсяные хлопья — на зерновой. Ну и, наконец, собственно выпекание. Всего на приготовление хлеба уходит около 16 часов.
Добавляем больше овощей
В Subway всегда готовы положить в сэндвич то, что выберет конкретный покупатель. Томаты, свежие и маринованные огурцы, салат, зеленый перец, лук и маслины есть в каждом ресторане. Плюс кружочки жгучего халапеньо для любителей острого.
Выбираем менее калорийный соус
Самые легкие варианты, по данным сети, — это кетчуп и барбекю, а также вегетарианский «Сладкий лук». Полный же список соусов в Subway настолько обширен, что, пожалуй, заслуживает отдельной шпаргалки.
Кетчуп
Томатная классика, без которой не обойтись
Чесночный ранч
Нежный сливочный соус с нотками чеснока и пряностей
Сладкий лук
Смесь белого лука, и ароматных приправ
Майонез
Привычный обитатель холодильника, но с пониженной жирностью
Чипотл
Острый соус из жгучего перца, чернослива и специй
Барбекю
Томатный соус с ароматом дымка
Медово-горчичный
Мягкая на вкус смесь меда и семян горчицы
Кисло-сладкий
Содержит абрикос и паприку, подходит для курицы
1000 островов
В составе — томатная паста плюс сложный набор трав и специй, в том числе укроп и кориандр
Гриль
Обладает ароматом жареного мяса с нотками костра, вкус — пикантный горчично-перечный
Горчица
Горьковатый, слегка острый соус
Сырный
Соус из тертого английского чеддера и уксуса, добавляющего кислинку
Винный уксус
Помогает раскрыть вкус красной рыбы
Оливковое масло
Незаменимо для знакомства с итальянскими вариантами сэндвичей и для салатов
Апгрейдим мясную начинку
Мясо, которое стало лучше
Об этом Subway уже позаботился: летом здесь обновили колбасы и деликатесы, которые входят в состав сэндвичей. Были подобраны более натуральные и качественные варианты продуктов, вкусы которых ярче и насыщеннее привычных. Новинки предложил поставщик сети — отечественный производитель, один из ведущих в российской мясопереработке. Знатоки сэндвичей могут, что называется, почувствовать разницу, а новички — просто получать удовольствие.
Индейка
Ветчина из нежирного светлого мяса птицы. Подходит тем, кто считает калории или хочет увеличить количество белка в рационе.
Ветчина
Деликатес из свиного мяса с мягким вкусом и аппетитным ароматом. Благодаря плотной текстуре легко нарезается даже на очень тонкие ломтики.
Карбонад
Сочный карбонад из свинины с запеченным краем обладает насыщенным мясным вкусом с легкими нотками черного перца.
Салями
Сырокопченая мелкозернистая колбаса с насыщенным вкусом подкопченного мяса. Деликатес делается из свинины. В аромате чувствуются нотки мускатного ореха, черного перца и кориандра.
Пеперони
Острая разновидность салями итало-американского происхождения. Колбасу отличает мелкозернистость, насыщенный цвет, пряный и слегка копченый вкус с нотками паприки, перца чили и тмина.
Превращаем сэндвич в салат
В Subway есть и такая возможность, позволяющая полностью исключить из фастфуда мучной компонент. Так можно поступить с любым сэндвичем, но в сети особенно рекомендуют начать ЗОЖ-эксперимент с «Тунца»: у вас получится смесь из рыбы, заправленной майонезом, огурцов, помидоров, сладкого перца, оливок, лука и халапеньо. Если дары моря — это не к вам, то можно проделать тот же трюк, допустим, с «Курицей терияки».
«Покупатели любят сэндвичи Subway в первую очередь за свежесть: в сегменте фастфуда очень непросто найти популярную концепцию, которая предлагает так много овощей, — подчеркивает Георгий Кутидзе, руководитель отдела маркетинга российского Subway. — И, разумеется, их привлекает многообразие вариантов. Виды хлеба, начинки, овощи и соуса можно комбинировать почти бесконечно, и вам это никогда не наскучит. Сегодня интерес к своему здоровью, к тому, что, где и как ты ешь, — это устойчивый тренд, который со временем становится только сильнее. Мы уверены, что сэндвичи Subway наиболее полно отвечают этой тенденции. И для нас это не вопрос моды, но часть ДНК компании».
Тому, кто ни разу не был в Subway, Георгий рекомендует начать с «Итальянского БМТ». Это классический сэндвич, один из самых популярных в мире. Он очень простой, но весьма вкусный.
Овощной салат
Салат Тунец
Салат Терияки
Самые популярные сэндвичи Subway
«Итальянский БМТ»
С салями, пеперони и ветчиной
«Курица Терияки»
С мясом птицы в сладком соусе
«Острый Итальянский»
С пеперони, салями и сливочным сыром
«Индейка и ветчина»
Название говорит само за себя
«Сабвэй Мелт»
С беконом, ветчиной, индейкой и сыром
Реклама, ООО «Сабвэй Раша Франчайзинг Фанд»
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «Сабвэй Раша Франчайзинг Фанд»
Другие источники фотографий и иллюстраций:IStock
Дизайнер: Соня Осколкина
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «Сабвэй Раша Франчайзинг Фанд»
Другие источники фотографий и иллюстраций:IStock
Дизайнер: Соня Осколкина
Спецпроекты «Фонтанки.ру»
Просмотров: 6541