Это встроенный лайфхак Subway: по правилам сети, основу для сэндвичей выпекают прямо в ресторанах каждые четыре часа. Заготовки из теста (хлебные палочки) в российские Subway уже много лет поставляет один и тот же производитель. Под этот продукт оборудована специальная линия, а ингредиенты сочетаются по особой рецептуре, которую используют только в этой сети.



Приехав в ресторан, хлебные палочки проходят длительный цикл приготовления. Сначала их очень медленно и аккуратно размораживают — в холодильнике в течение 8–12 часов. За это время тесто не только согревается, но набухает, раскрывает вкус и аромат. Потом происходит расстойка, то есть подготовка к выпеканию. В процессе внутри теста образуется углекислый газ, который позволяет получить мягкий воздушный хлеб. На этом этапе сыплют топпинги: орегано с пармезаном или кунжут — на белый, овсяные хлопья — на зерновой. Ну и, наконец, собственно выпекание. Всего на приготовление хлеба уходит около 16 часов.

