В Тульской области убили и сожгли 59-летнего мужчину. В преступлении подозревают юного сына, а мотивом называют деньги

Жителя Донского убили и сожгли, сняли деньги с его банковского счета и угнали внедорожник. В преступлении обвиняют 18-летнего сына и двух его приятелей, 20 и 30 лет. Подробности 6 июня сообщает Следственный комитет Тульской области и портал Myslo.

Уголовное дело возбуждено по статьям п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). 59-летний житель Донского пропал днем 1 июня, его дочь рассказала полиции, что отец уехал из дома на Toyota Land Cruiser Prado и исчез. Спустя двое суток изуродованный труп мужчины обнаружили недалеко от деревни Фёдоровка в Узловском районе.



Следственный комитет по Тульской области

Следствие полагает, что план убийства разработал сын мужчины, чтобы похитить у того деньги. Для этого, как пишет СК, юноша договорился со своими приятелями. По предварительной информации, в первый день лета 20-летний молодой человек пришел в дом мужчины, нанес ему множественные удары по голове и телу, от которых тот скончался на месте происшествия. После этого злоумышленники погрузили тело мужчины в багажник «Тойоты», чтобы вывезти. В пути они взяли на подмогу своего 30-летнего приятеля, вместе с которым отвезли погибшего в лес и сожгли. После чего сняли деньги с банковской карты.

Фото: Следственный комитет по Тульской области Фото: Следственный комитет по Тульской области Поделиться Поделиться





Друзья убитого мужчины в разговоре с журналистом Myslo охарактеризовали его сына достаточно положительно. По их словам, он поступил в колледж, увлекался игрой на гитаре и бóльшую часть времени проводил за компьютером. Отец его баловал. Но, отмечают они, после развода родителей, около полугода назад, поведение парня резко поменялось и он «связался с какой-то компанией».

По информации портала, 31 мая мужчина обнаружил дома пропажу крупной суммы денег, которые принадлежали его сестре. Подозрения пали на сына, но выяснение отношений отец отложил на утро 1 июня, после чего и был убит.

