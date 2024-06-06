Реклама

    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 18

    1 м/с, зап

    757мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd88.74eur96.44
    Реклама

    В Тульской области убили и сожгли 59-летнего мужчину. В преступлении подозревают юного сына, а мотивом называют деньги

    1935
    4 комментария

    Жителя Донского убили и сожгли, сняли деньги с его банковского счета и угнали внедорожник. В преступлении обвиняют 18-летнего сына и двух его приятелей, 20 и 30 лет. Подробности 6 июня сообщает Следственный комитет Тульской области и портал Myslo.

    Уголовное дело возбуждено по статьям п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). 59-летний житель Донского пропал днем 1 июня, его дочь рассказала полиции, что отец уехал из дома на Toyota Land Cruiser Prado и исчез. Спустя двое суток изуродованный труп мужчины обнаружили недалеко от деревни Фёдоровка в Узловском районе.

    Следственный комитет по Тульской области

    Следствие полагает, что план убийства разработал сын мужчины, чтобы похитить у того деньги. Для этого, как пишет СК, юноша договорился со своими приятелями. По предварительной информации, в первый день лета 20-летний молодой человек пришел в дом мужчины, нанес ему множественные удары по голове и телу, от которых тот скончался на месте происшествия. После этого злоумышленники погрузили тело мужчины в багажник «Тойоты», чтобы вывезти. В пути они взяли на подмогу своего 30-летнего приятеля, вместе с которым отвезли погибшего в лес и сожгли. После чего сняли деньги с банковской карты.

    ПоделитьсяПоделиться

    Друзья убитого мужчины в разговоре с журналистом Myslo охарактеризовали его сына достаточно положительно. По их словам, он поступил в колледж, увлекался игрой на гитаре и бóльшую часть времени проводил за компьютером. Отец его баловал. Но, отмечают они, после развода родителей, около полугода назад, поведение парня резко поменялось и он «связался с какой-то компанией».

    По информации портала, 31 мая мужчина обнаружил дома пропажу крупной суммы денег, которые принадлежали его сестре. Подозрения пали на сына, но выяснение отношений отец отложил на утро 1 июня, после чего и был убит.

    Его сына вместе с 30-летним приятелем задержали 4 июня в Донском, 20-летнего обвиняемого — 5 июня в Туле. Свою вину в инкриминируемых деяниях обвиняемые признали в полном объеме. Суд по ходатайству следствия отправил всех троих под стражу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 4

    VKuser17419822106 Июн 2024 в 19:16
    ....лучше бы я был чайлдфри- была последняя мысль погибшего......
    +3−0
    Zнаворотник06 Июн 2024 в 19:11
    год семьи так то...
    +5−0
    Огромная польза!06 Июн 2024 в 18:56
    Нет, это определенно они... Ценности сугубо традиционные.
    +8−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close