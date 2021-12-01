МЧС разворачивает два пункта обогрева на Московском шоссе. Пробка у Шушар живёт вторые сутки

Как сообщает администрация Пушкинского района, шатры МЧС поставят на участке с затруднённым движением. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 18.30 поток автомобилей практически обездвижен на шоссе у посёлка Шушары.



Ранее в администрации района отчитались о внеплановой комиссии по чрезвычайным ситуациям, где были выработаны мероприятия по урегулированию дорожной ситуации на Московском шоссе. К полудню движение нормализовалось.

Из-за снегопада Московское шоссе встало в пробку еще утром 30 ноября. Горожане были вынуждены идти пешком по трассе от посёлка Шушары до станции метро «Купчино». Участок, который обычно преодолевается на транспорте минут за 20, занимал несколько часов. Вечером ситуация усугубилась. Петербуржцы возвращались с работы за полночь. А некоторые оставались ночевать у друзей на «большой земле».