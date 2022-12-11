Электрички Петербург — Павловск будут ездить каждые 10 минут. Тактовое движение запущено

С 11 декабря стартовало тактовое движение электричек между Петербургом и Павловском. В часы пик они будут отправляться каждые 10 минут.



Как сообщает ОЖД, утром с 7 до 10 часов утра электрички будут отправляться каждые 10 минут от станции Павловск. Вечером, с 17:00 до 19:00, — с Витебского вокзала.



Кроме того, каждые 15 минут будут следовать электрички с 06:00 до 07:00 из Павловска и с 16 до 17, а также с 19 до 20 — из Петербурга.



Ранее «Фонтанка» сообщала, что новое расписание стало результатом сотрудничества РЖД и Смольного.

