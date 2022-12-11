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    Электрички Петербург — Павловск будут ездить каждые 10 минут. Тактовое движение запущено

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    3 комментария

    С 11 декабря стартовало тактовое движение электричек между Петербургом и Павловском. В часы пик они будут отправляться каждые 10 минут.

    Как сообщает ОЖД, утром с 7 до 10 часов утра электрички будут отправляться каждые 10 минут от станции Павловск. Вечером, с 17:00 до 19:00, — с Витебского вокзала.

    Кроме того, каждые 15 минут будут следовать электрички с 06:00 до 07:00 из Павловска и с 16 до 17, а также с 19 до 20 — из Петербурга.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что новое расписание стало результатом сотрудничества РЖД и Смольного.

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    Комментарии 3

    Evil_Dogooder11 Дек 2022 в 18:44
    Как бы им подсказать, что и вне часов пик движение должно быть достаточно интенсивным, потому что людям нужен транспорт весь день. А то малейшее отклонение от "типового расписания" и всё, ты попал в просак. Например, если ты — студент, и пары начинаются в середине дня, а не с утра. На том же Сестрорецком направлении большую часть дня ходит по одному поезду в час, а ведь там живут тысяч 50+ человек (в одном Сестрорецке 45 примерно).
    +0−0
    Kot Piter11 Дек 2022 в 18:39
    Осветите, что будет происходить с 10 до 16-ти. =)))
    +0−0
    28022717011 Дек 2022 в 18:35
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.ос.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е ви.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.озн.ан.и.е, так ка.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

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