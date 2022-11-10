Электрички Петербург — Павловск будут ездить по утрам и вечерам каждые 10 минут. РЖД запускает тактовое движение

Тактовое движение пригородных поездов по маршруту Санкт-Петербург — Павловск начнется с 11 декабря. В часы пик они будут ездить с интервалом в 10 минут.



Как сообщили в ОЖД 10 ноября, с 11 декабря в часы пик в дополнение к текущему графику из Петербурга в Павловск будет курсировать еще 9 десятивагонных поездов (4 утром и 5 вечером), а в обратном направлении — 8 (4 утром и 4 вечером). Отправление со станции Павловск с 07:00 до 10:00 запланировано каждые 10 минут, как и отправление с Витебского вокзала с 17:00 до 19:00. В пред- и после пиковые часы поезда будут следовать каждые 15 минут: из Павловска это с 06:00 до 07:00, из Петербурга — с 16:00 до 17:00 и с 19:00 до 20:00. Поездка от центра Павловска до Петербурга займет 35 минут.

