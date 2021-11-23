Смольный пообещал запустить «Ласточки» в Пушкин и Павловск

«Пушкин и Павловск станут одними из пробных направлений «Ласточек» с тактовым движением, – сообщил глава комтранса Кирилл Поляков 23 ноября. – [Мы запустим его] после строительства путепровода в створе Московского шоссе в городе Пушкин. Пока нам обещают в 2023 году. В том числе под это сейчас планируются закупки подвижного состава».



Интервальность в часы-пик должна составить 15-20 минут, составы будут ходить по 5 и 10 вагонов.



По слова Полякова, сейчас с СЗППК прорабатывается вопрос комфортного тарифа, чтобы пассажир, пересаживаясь с автобуса на электричку, а потом на метро, не платил полным рублем за все виды транспорта.

