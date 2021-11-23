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Смольный пообещал запустить «Ласточки» в Пушкин и Павловск

Комитет по транспорту анонсировал запуск поездов «Ласточка» в направлении Пушкина и Павловска. Ждут строительства путепровода.

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«Пушкин и Павловск станут одними из пробных направлений «Ласточек» с тактовым движением, – сообщил глава комтранса Кирилл Поляков 23 ноября. – [Мы запустим его] после строительства путепровода в створе Московского шоссе в городе Пушкин. Пока нам обещают в 2023 году. В том числе под это сейчас планируются закупки подвижного состава».

Интервальность в часы-пик должна составить 15-20 минут, составы будут ходить по 5 и 10 вагонов.

По слова Полякова, сейчас с СЗППК прорабатывается вопрос комфортного тарифа, чтобы пассажир, пересаживаясь с автобуса на электричку, а потом на метро, не платил полным рублем за все виды транспорта.

На следующем этапе Смольный надеется запустить тактовое движение на Сестрорецком направлении, а также до Колпино с перспективой до Тосно.

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Комментарии (2)

261847251
"после строительства путепровода в створе Московского шоссе в городе Пушкин"

А в створе Колпинского шоссе?
Переезд возле вокзала во внимание не принимается?
domepic
Молодцы, это правильно. Тем более, это часть Петербурга. Жалко ещё в Кронштадт не проложили железную дорогу. Для Кронштадта это тоже актуально.
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