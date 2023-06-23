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    Ждали 40 лет. «Пионерская» закрывается: рассказываем, как теперь добираться пассажирам

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    6 комментариев
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Станция метро «Пионерская» закрывается на ремонт. Первый за 40 лет. Для горожан это означает, что с субботы, 24 июня, нужно будет менять привычные маршруты. Рассказываем, как это можно сделать.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Для пассажиров взамен подземки приготовили 29 наземных маршрутов, а дорогу до «Черной речки» расчистили от припаркованных машин. До 27 июня включительно в часы пик у «Пионерской» будут дежурить волонтеры, которые подскажут, как добираться по земле, пока станция закрыта.

    Парковка

    На участке Коломяжского проспекта от Парашютной улицы до станции метро «Черная речка» введен запрет остановки и стоянки транспортных средств. На проспекте установили знаки 3.27 «Остановка запрещена», которые начали действовать 15 июня. Запрет парковки призван обеспечить бесперебойное движение общественного транспорта между «Пионерской» и «Черной речкой».

    Автобусы, троллейбусы и трамваи

    На время закрытия «Пионерской» вводятся три новых автобусных маршрута и один троллейбусный:

    • автобус №76 «Площадь Восстания — улица Шаврова» (следует по измененной трассе),
    • троллейбус №42 (практически дублирует обычную трассу автобуса №76),
    • автобус №237М «Афонская улица — Станция метро «Черная речка»,
    • автобус №267М «Станция метро «Черная речка» — ЖК «Новоорловский».

    Автобусные маршруты с литерой М будут дублировать действующие сегодня маршруты №237 и №267, но в укороченном варианте, чтобы быстрее подвозить пассажиров к метро «Черная речка». Ходить они будут только по будним дням с 6:00 до 20:00. Совокупный интервал движения на всех четырех маршрутах сократится до 5–12 минут.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Автобусный маршрут №235 «Станция метро «Старая деревня» — Земской переулок» продлевается до станции метро «Удельная». Количество автобусов на нем увеличат до 10, а интервал между ними составит в 11–14 минут.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Несколько маршрутов наземного транспорта будут усилены:

    • трамвай №18 «Улица Шаврова — станция метро «Старая Деревня» — до 11 трамваев;
    • автобусы №227 «Крестовский остров — Арцеуловская аллея» и №219 «Станция метро «Удельная» — ЖК «Новоорловский» — до 34 автобусов совокупно с интервалом не более 9–10 минут.

    В общей сложности пассажиров будут обслуживать 29 наземных маршрутов: 23 автобусных (№№ 76, 9, 93, 127, 171, 172, 184, 79, 122, 135, 170, 202, 219, 227, 221, 235, 237, 237М, 267, 267М, 279, 293 и 294), три трамвайных (№№ 18, 47 и 55) и три троллейбусных (№№ 25, 40 и 50). Из них 9 автобусных, 2 трамвайных и 2 троллейбусных маршрута будут курсировать между «Пионерской» и «Комендантским проспектом». Всего задействуют почти 400 транспортных средств по будням и порядка 330 — по выходным.

    Схемы проезда от остановок

    Комитет по транспорту Петербурга опубликовал подробные схемы, как добраться от ближайших к «Пионерской» остановок общественного транспорта до других станций метро.

    До «Старой деревни» и «Комендантского проспекта» от остановок «Станция метро «Пионерская», «Театр «За Черной речкой», «Богатырский проспект, угол Серебристого бульвара», «Байконурская улица», «Проспект Испытателей», «Серебристый бульвар», «Проспект Сизова»:

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    До «Черной речки» и «Старой деревни» от остановки «Станция метро «Пионерская»:

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    До «Площади Мужества» от остановок «Проспект Энгельса», «Светлановский проспект, 2», «Светлановская площадь»,:

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    До «Черной речки» от остановок «Проспект Королева», «Проспект Королева, поликлиника», «Серебристый бульвар»:

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    До «Комендантского проспекта» и «Черной речки» от остановок «Аллея Котельникова», «Коломяжский проспект, угол Парашютной улицы»:

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    До «Комендантского проспекта» и «Удельной» от остановок «Серебристый бульвар», «Байконурская улица», «Парашютная улица, угол улицы Маршала Новикова», «Парашютная улица, угол Долгоозерной улицы», «Проспект Сизова», «Вербная улица»:

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    До «Черной речки», «Комендантского проспекта» и «Удельной» от остановок «Мартыновский сквер», «Парашютная улица, 44», «Шуваловский проспект», «Парашютная улица, 54»:

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    До «Удельной» от остановок «Улица Щербакова», «Репищева улица», «Вербная улица, 10», «Земский переулок», «Новоколомяжский проспект», «Вербная улица, угол Афонской улицы»:

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Почему и как надолго закрывают «Пионерскую»

    Ремонт станции метро «Пионерская» продлится до 22 августа. На это время вестибюль будет закрыт. Работы собираются вести фактически 24/7 без перерывов и выходных. По планам к концу августа они будут завершены. Вестибюль заработает без ограничений на вход.

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    За ближайшие два месяца будут заменены железобетонные плиты перекрытий в зоне турникетов и над механизмами приводов эскалаторов. В ходе обследования оказалось, что повреждения их настолько серьезны, что замена без закрытия невозможна.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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    ПетербургСтанция метро ПионерскаяОбщественный транспорт
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