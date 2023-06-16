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    Перед закрытием «Пионерской» запускают автобусный и троллейбусный маршруты

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    10 комментариев
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    В преддверии закрытия на капитальный ремонт станции метро «Пионерская» комитет по транспорту Петербурга запускает два наземных маршрута общественного транспорта. Всего же во время работ пассажиров будут обслуживать три десятка маршрутов.

    С 19 июня изменится трасса автобуса № 76, сообщает 16 июня пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Он будет следовать от метро «Площадь Восстания» мимо станций «Горьковская», «Петроградская», «Черная речка» и «Комендантский проспект» до улицы Шаврова. Маршрут обеспечит беспересадочную связь Приморского района с Петроградским и Центральным. С 5:30 до 0:00 по нему будут курсировать 18 автобусов с интервалом в 12–15 минут.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Одновременно возобновится работа троллейбусного маршрута № 42. Он пройдет по трассе, почти полностью аналогичной нынешнему 76-му автобусному маршруту. Троллейбусы будут следовать от станции Сортировочная мимо метро «Бухарестская», «Волковская», «Обводный канал» и «Лиговский проспект» до Московского вокзала. Этот транспорт будет ходить с 5:30 до 0:00 с интервалом в 12–16 минут в часы пик по будним дням и 15–22 минуты в выходные.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Станция метро «Пионерская» закроется для входа и выхода пассажиров 24 июня и останется недоступной до 22 августа включительно. Там предстоит заменить железобетонные плиты перекрытий. «Фонтанка» рассказывала, какие проблемы обнаружили на станции, что возникла необходимость ее закрыть.

    С 15 июня в связи с предстоящим закрытием станции на Коломяжском проспекте начали действовать знаки 3.27 «Остановка запрещена». Их установили на участке от Парашютной улицы до станции метро «Черная речка», чтобы обеспечить бесперебойное движение общественного транспорта.

    Пассажиров на время работ будут обслуживать 29 наземных маршрутов: 23 автобусных (№№ 76, 9, 93, 127, 171, 172, 184, 79, 122, 135, 170, 202, 219, 221, 227, 235, 237, 237М, 267, 267М, 279, 293 и 294), три трамвайных (№№ 18, 47 и 55) и три троллейбусных (№№ 25, 40 и 50). В частности, вводятся три новых автобусных маршрута: № 76 (БКЗ «Октябрьский» — Арцеуловская аллея), № 237М (станция метро «Черная речка» — Новоколомяжский проспект) и № 267М (станция метро «Черная речка» — ЖК «Новоорловский»). А автобусные маршруты №№ 235, 227, 219 и трамвайный маршрут № 18 будут усилены.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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    ПетербургОбщественный транспортСтанция метро Пионерская
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    Комментарии 10

    Гость16 Июн 2023 в 15:41
    Почему же не пустить троллейбус 9 от парка троллейбусного до черной речки и на Васильевсаий как он интгда ходит из парка
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 15:40
    Тоже не поняла при чем здесь Купчино?
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 15:37
    Пионерскач, Чернышевская, Ладожская.. Не многовато ли закрытий????
    +0−0
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