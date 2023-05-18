Плесень подземелий. Как выглядят болячки «Пионерской», из-за которых станцию приходится закрывать на ремонт

«Фонтанка» спустилась в машинный зал эскалаторов на станции метро «Пионерская». Именно здесь нашли такое, что решили закрыть ее от греха подальше.
Как рассказали в метрополитене 18 мая, в процессе ремонта, для которого изначально закрыли только один вход с Испытателей, вскрыли полы и выяснили, что плиты перекрытий на площади 57 кв. м имеют многочисленные повреждения — разрушение бетона, коррозия арматуры, дефекты из-за поступления воды с противогололедными реагентами.
Речь идет о перекрытиях над машинным залом эскалаторов и, соответственно, под ногами пассажиров на подходе к турникетам. Соответственно, придется и остановить эскалаторы, и демонтировать турникет, чтобы все исправить. Кроме того, технологический цикл по заливке бетона при устройстве плит не позволяет выполнять эти работы в период ночного окна.
Так что принято решение полностью закрыть станцию с 24 июня по 22 августа. На это время будет усилена работа наземного транспорта, запущены новые автобусные маршруты, чтобы перенаправить пассажиров на другие станции метро.
Работы будут проводиться практически в круглосуточном режиме и без выходных дней. По окончании работ, в конце августа, вестибюль заработает в полном объеме, без имеющихся сейчас ограничений на вход.