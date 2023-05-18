Плесень подземелий. Как выглядят болячки «Пионерской», из-за которых станцию приходится закрывать на ремонт

«Фонтанка» спустилась в машинный зал эскалаторов на станции метро «Пионерская». Именно здесь нашли такое, что решили закрыть ее от греха подальше.

Как рассказали в метрополитене 18 мая, в процессе ремонта, для которого изначально закрыли только один вход с Испытателей, вскрыли полы и выяснили, что плиты перекрытий на площади 57 кв. м имеют многочисленные повреждения — разрушение бетона, коррозия арматуры, дефекты из-за поступления воды с противогололедными реагентами.

