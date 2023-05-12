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    В Петербурге назвали даты полного закрытия станции метро «Пионерская»

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    Станция метро «Пионерская» в Петербурге будет полностью закрыта на вход и выход пассажиров с 24 июня по 22 августа. На это время усилят работу наземного транспорта.

    Как сообщает комтранс 12 мая, будут введены 3 новых автобусных маршрута:

    • № 76 «БКЗ «Октябрьский» — Арцеуловская аллея»;
    • № 237М «Ст. метро «Черная речка» — Новоколомяжский проспект»;
    • № 267М «Ст. метро «Черная речка» — ЖК «Новоорловский»;

    Кроме того усилят:

    • автобусный маршрут № 235 «Ст. метро «Старая деревня» — Земской пер.» с продлением до станции метро «Удельная»;
    • автобусный маршрут № 227 «Крестовский остров — Арцеуловская аллея»;
    • автобусный маршрут № 219 «Ст. метро «Удельная» — ЖК «Новоорловский»;
    • трамвайный маршрут № 18 «Улица Шаврова — ст. метро «Старая Деревня»;

    Помимо этого, будет введен запрет остановки и стоянки машин на Коломяжском проспекте между Парашютной улицей и Черной речкой.

    Всего транспортным обслуживанием пассажиров будут заниматься 28 наземных маршрутов:

    • 22 автобусных: №№ 76, 9, 93, 127, 171, 172, 184, 79, 122, 135, 170, 202, 219, 227, 235, 237, 237М, 267, 267М, 279, 293, 294;
    • 3 трамвайных: №№ 18, 47, 55;
    • 3 троллейбусных: №№ 25, 40, 50;

    О том, что «Пионерскую» все же будут закрывать целиком, «Фонтанка» написала на днях. Ремонт там идет несколько месяцев с частичным ограничением для пассажиров, однако обнаружился дополнительный объем работ из-за плохого состояния железобетонных перекрытий в зоне турникетов.

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