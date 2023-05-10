Стало известно, будут ли полностью закрывать станцию «Пионерская» на ремонт

Ремонт станции метро «Пионерская» все же потребует закрыть ее целиком. Обещают не дольше двух месяцев.



Тот факт, что концептуально решение принято, «Фонтанке» подтвердили 10 мая в комитете по транспорту. Как подчеркнул глава комитета Валентин Енокаев, это потребует наименьших издержек со стороны транспортной системы с учетом требований безопасности.



По данным «Фонтанки», конкретная дата обсуждается, выбирают время с наименьшей транспортной нагрузкой на станцию. Закрытие не должно продлиться дольше двух месяцев, ориентировочный период — с конца июня по конец августа.

