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    Стало известно, будут ли полностью закрывать станцию «Пионерская» на ремонт

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    Ремонт станции метро «Пионерская» все же потребует закрыть ее целиком. Обещают не дольше двух месяцев.

    Тот факт, что концептуально решение принято, «Фонтанке» подтвердили 10 мая в комитете по транспорту. Как подчеркнул глава комитета Валентин Енокаев, это потребует наименьших издержек со стороны транспортной системы с учетом требований безопасности.

    По данным «Фонтанки», конкретная дата обсуждается, выбирают время с наименьшей транспортной нагрузкой на станцию. Закрытие не должно продлиться дольше двух месяцев, ориентировочный период — с конца июня по конец августа.

    «Фонтанка» рассказывала, что идущий ремонт станции может потребовать не частичного ограничения, как сейчас, а полного закрытия. Обнаружился дополнительный объем работ, связанный с состоянием плит перекрытия над машинным залом эскалаторов. Контракт на ремонт должен быть исполнен осенью.

    Напомним, прямо сейчас закрыты, соответственно, на ремонт и реконструкцию станции «Ладожская» и «Чернышевская».


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