Иногда они закрываются. Как станции метро уводят на ремонт и что делать пассажирам

«Фонтанка.ру»

После полного закрытия «Пионерской» на ремонт Петербург, пусть и всего пару месяцев, будет находиться в уникальной для себя ситуации: сразу три станции, недоступные для пассажиров. Судя по всему, к подобным периодам надо привыкать — как и к необходимости менять свои привычки.





В случае с «Пионерской» все лежит под поверхностью: в начале 2022 года ее начали капиталить в части строительных конструкций и стилобата. Это третий ремонт за почти 40 лет службы, но он всегда касался отдельных зон: в 2013-м — облицовка и фасад, в 2015-м — пандусы.



Сейчас для ремонта закрыли один из входов — со стороны Испытателей, тем и думали ограничиться. Однако подняли гранитные полы в той зоне, куда сейчас идут пассажиры, и выяснили, что плиты перекрытий совсем не в порядке: бетон разрушается, арматура ржавеет. Пришлось ставить временные подпорки и решать, что делать дальше. Предложили несколько вариантов, и если бы речь шла о каком-то не столь близком к пассажирам месте, можно было бы и дальше только частично ограничивать вход. Но в данном случае люди буквально ходят по этим перекрытиям перед зоной турникетов, а под ними — машинный зал эскалаторов. В метро говорят: сейчас опасности нет, но действовать надо на упреждение.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Так что для замены необходимо и остановить эскалаторы, и подвинуть турникет. Кроме того, придется заливать бетон для устройства плит. А это значит, что все починить в ночные окна не получится. Так что комтранс прикинул, когда на станцию наименьшая нагрузка, и прописал ей два месяца полного карантина — с 24 июня по 22 августа. В это время «Пионерская» будет полностью закрыта, работы обещают вести круглосуточно и без выходных, а по итогу — полностью открыть для пассажиров (тогда как по действующему контракту работы собирались продолжать до конца октября).





Зачем их закрывают?



Напомним, до февраля 2024 года на ремонт закрыта «Ладожская», а до апреля будут реконструировать «Чернышевскую». Более или менее известно, что будет дальше. На реконструкцию должны поочередно уйти три «синие» станции — «Фрунзенская», «Парк Победы» и «Электросила». Вообще-то, раньше предполагалось, что первые две закроют уже в 2023-м — и до 2025-го. Сейчас, по данным «Фонтанки», в метро уже не так уверены в этих сроках. Так что, вероятно, они все-таки перенесутся на 2024-й, что автоматически подвинет и «Электросилу», которая раньше планировалась к реконструкции уже в 2025 году, но, по последним данным, целится в 2027-й.



«Фонтанка» рассказывала об этих реконструкциях. «Фрунзенская» вообще должна превратиться в 7-этажный мозг всего петербургского метро, то есть в единый диспетчерский центр, это полноценное новое строительство. Радикально изменится и «Парк Победы»: помимо прочего предполагается, что входную группу разместят со стороны Бассейной, а торговые площади — со стороны Кузнецовской. То же самое относится к «Электросиле»: вместо одноэтажного павильона здесь должен появиться двухэтажный, а число эскалаторов вырастет до 4. Вестибюли всех трех станций были построены по типовому проекту А. С. Гецкина и В. П. Шуваловой и открыты в начале 1960-х — и всем им пришло время измениться.



Проект нового вестибюля «Фрунзенской» Фото: Проектная организация: ООО «Архитектурное бюро А.С.+» Проект нового вестибюля «Фрунзенской» Фото: Проектная организация: ООО «Архитектурное бюро А.С.+» Проект нового вестибюля «Парка Победы» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Проект нового вестибюля «Парка Победы» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Проект нового вестибюля «Электросилы» Фото: Институт «Трансэкопроект» Проект нового вестибюля «Электросилы» Фото: Институт «Трансэкопроект» Поделиться Поделиться





Капремонт с полным закрытием ждет также две северные станции той же линии: «Удельную» (ориентировочно с февраля 2024-го до января 2025 года) и «Озерки» (январь 2025-го — январь 2026 года). Они гораздо моложе, обе открыты в 1988 году, но до своего ремонта добрались.





В 2026 и 2027 годах должны закрыться, соответственно, «Технологический институт-2» и выход с «Площади Ленина» на Боткинскую. Они старше всякой «Фрунзенской» и открыты во второй половине 1950-х. В 2026–2030 годах по-хорошему надо по очереди отправлять на ремонт второй и первый вестибюли «Площади Восстания» — 1960 и 1955 «годов рождения» соответственно.



В общем, нетрудно заметить — капремонт или реконструкция добираются до станций не по принципу старшинства. Как пояснили в метрополитене, идет постоянный мониторинг в рамках эксплуатации, журнал замечаний пополняется, и в какой-то момент принимается решение. Учитывая обводненные грунты, более молодую станцию вполне могут увести на карантин быстрее ее старшего товарища.



«Решение о закрытии на ремонт принимается, исходя из фактической ситуации по техническому состоянию станции, — говорят в самой подземке. — Особенность петербургского метрополитена заключается в том, что большинство станций строились в городе примерно в одно время — порядка 30–40 лет назад, а значит, примерно в одно время истекает срок их качественного технического состояния и надежной эксплуатации, и требуются соответствующие ремонтные работы».



Как перестраивают транспорт?



«Чернышевскую» и «Ладожскую» уводили на работы планово, поэтому было время спокойно приготовиться. «Компенсирующие мероприятия начинают разрабатываться после принятия решения о закрытии станции. Утверждаются данные мероприятия, как правило, за несколько месяцев до самого закрытия», — говорят в комтрансе.



Пассажиропоток «Чернышевской», напомним, перенаправили к окрестным станциям, по большей части — к «Площади Восстания». Для этого усилили 8 автобусных и 3 троллейбусных маршрута, три направления продлили, один временный автобус запустили. Плюс нарисовали для наземного транспорта выделенку на Лиговском, которую, впрочем, автомобилисты склонны занимать наравне с общественным транспортом. Сейчас, спустя полгода с начала реконструкции, можно констатировать, что пассажиры адаптировались к предложенным транспортным альтернативам.





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Что делать? «Чернышевская» закрывается и желает всем приятного полета



Больше тревог вызывала «Ладожская», на которую завязана значительная часть Красногвардейского района. И там, несмотря на то, что первые компенсационные мероприятия начали готовить в 2021 году, не обошлось без аврала — вплоть до того, что сроки закрытия перенесли, так как пути для бесплатного трамвайного шаттла не успели положить к осени 2022-го. Но в итоге систему наземных маршрутов запустили одновременно с закрытием станции. А система эта радикально сложнее, чем на «Чернышевской»: в ней 32 направления, включая тот самый 30-й трамвай, бесплатность которого — это еще и нетривиальная бюрократическая задача.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «Ладожская» от Л до Я. Мануал по закрытой станции метро на год вперед



«Пионерскую» закрывают не по плану, времени долго разрабатывать компенсационные мероприятия нет. Однако и ситуация здесь проще, чем на «Ладожской».



Решено ввести три новых временных автобусных маршрута. Один — под номером 76 «БКЗ «Октябрьский» — Арцеуловская аллея» — повторяет аналогичную маршрутку, которая исчезла по ходу так называемой транспортной реформы. Еще два — № 237М «Ст. метро «Черная речка» — Новоколомяжский проспект» и № 267М «Ст. метро «Черная речка» — ЖК «Новоорловский». Глядя на все три, можно констатировать, что задача стоит — вывезти жителей крупных жилых кварталов к «Черной речке», для чего по пути к ней собираются даже запретить стоянку автомобилям, чтобы не загромождали проезжую часть. Но не только: усилить собираются и автобусный маршрут № 235 «Ст. метро «Старая деревня» — Земской пер.», продлив его до «Удельной», и 18-й трамвай, который возит от Шаврова к «Старой деревне». Кроме того, дополнительные автобусы направят на маршрут № 227 (идет от той же Арцеуловской аллеи через «Пионерскую», «Черную речку», «Петроградскую» и «Спортивную») и № 219, который возит жителей района к «Удельной».



По прикидкам комтранса, обслуживать пассажиров «Пионерской» на время ее закрытия будут 28 наземных маршрутов, на которых будут использовать до 400 единиц подвижного состава. Чиновники рассчитывают, что этого хватит, чтобы переориентировать пассажиропоток на альтернативные станции метро.



Вероятно, решение транспортных задач при закрытии станций на Московском проспекте окажется более линейным, они в некотором смысле будут страховать друг друга. Да и троица «Пионерская» — «Удельная» — «Озерки», судя по всему, будет работать по этому же принципу: отремонтировался — принимай на себя пассажиропоток закрывшегося соседа по линии.



Перед каждым закрытием транспортный блок разворачивает кампанию по оповещению горожан, куда и как им теперь добираться, а в день Х еще и отправляет волонтеров, чтобы они помогали ошарашенным пассажирам, мимо которых эта кампания прошла. Информация со схемами по «Ладожской» и «Чернышевской» загружена на сайт «Организатора перевозок», подробные справки — на сайте комтранса.