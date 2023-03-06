А ты попробуй сделай тут что-то бесплатным. На кого работает трамвай-шаттл от закрытой станции метро

Главным транспортным ньюсмейкером начала марта автоматически стала закрытая на почти годовой ремонт станция метро «Ладожская». Но с ней-то всё понятно, ушла — и ушла, а вот пассажиров (большую их часть) взял на себя бесплатный трамвайный маршрут. Первое буднее утро у него вышло хлопотное, но не такое, как оформление в нем поездки за
30-й трамвай заработал с 4 марта. Он отходит от специально построенной для него временной платформы напротив конечной остановки маршрутов «Чижика» — концессионной сети ТКК, которая четырьмя направлениями с 2019 года возит к «Ладожской» обитателей Красногвардейского района и развозит их от метро. Еще незадолго до этого закрытия станции в очередной раз возвращались к идее: просто продлить маршруты «Чижика» за «Ладожскую» до «Новочеркасской» и таким образом всё так же доставлять жителей Ржевки и других кварталов к метро напрямую — просто к другой станции Лахтинско-Правобережной линии.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Сыграли несколько соображений. Первое — интервальность: шаттлы от закрытого транспортного узла должны ходить раз в 4 минуты. К тому же их решили продлить до «Площади Александра Невского», а не только до «Новочеркасской», которая могла бы и подавиться пассажиропотоком. С таким хвостом имеющимся парком «Чижиков», которым по-прежнему надо было бы мотаться на Ржевку, справиться бы не получилось, пришлось бы добавлять трамваи ГЭТ. Это ведет к проблеме совместного использования концессионной трамвайной сети двумя предприятиями: вопрос решается годами, ГЭТ и сам хотел бы доезжать, например, до дальнего Красногвардейского района, но кто его пустит. Пока успехи такого сотрудничества минимальны, и одна из причин — техническая: «Чижик» ездит со своей диспетчерской системой и системой управления стрелками и светофорами. Вагоны ГЭТ пришлось бы оборудовать специальной техникой — примерно по миллиону рублей расходов на трамвай. А самим «Чижикам» — ездить в центр города по непривычным для себя радиусам. Не говоря уже о том, чтобы поженить расписание двух перевозчиков — то ли делить одни маршруты, то ли раздавать каждому свой.
Второе — надежность: городу проще контролировать транспортную работу собственного инфраструктурного перевозчика, речь всё же о том, чтобы не получить негатив от 44 тысяч человек в день (пассажиропоток «Ладожской» на вход). И третье — деньги: расчеты с концессионером по заключенному много лет назад контракту производятся в зависимости от пассажиропотока; как в случае «совместного «шаттла» их разделить, никто толком не разбирался. Особенно если принято решение сделать его бесплатным.
А решение было принято заранее и позднее подтверждено поручением губернатора. Сколько в нем реального облегчения для пассажиров, а сколько политического жеста — решайте сами. Если прикидывать, что
Поручить со стороны губернатора — дело важное, только технология оказалась куда сложнее. Никаких распоряжений комитета по тарифам, что, мол, такой-то трамвай теперь везет за
Как пояснили «Фонтанке» собеседники, близкие к тарифному и транспортному блокам, основная проблема не в полномочиях, а в ответственности перевозчика. Сейчас любой проезд на общественном транспорте — это, по сути, договор публичной оферты, который пассажир принимает в момент, когда платит за поездку любым способом. С этого момента зафиксировано, что он пользовался услугами конкретного предприятия, и далее каждая из сторон понимает, что может предъявлять претензии противоположной в случае чего. В первый день работы бесплатного шаттла,
Даже цена в один рубль за поездку решила бы много бюрократических вопросов, но это как-то некрасиво. Так что в итоге комитет решил отказаться от публичной оферты в пользу более прямой, но экстравагантной схемы. «Горэлектротранс» работает не по заказу смольнинского «Организатора перевозок», как делает на всех других маршрутах и как делают все остальные перевозчики. Ему работу заказывает «Петербургский метрополитен», который фактически организует подвозку клиентов: так же поступает условный гипермаркет, запуская бесплатные автобусы от ближайшей станции к себе. Экономический резон понятен: пассажиры — это источник доходов предприятия (пусть оно и возит их по даже близко не обоснованным экономически льготным тарифам). Если бы подземка могла сократить свою транспортную работу соразмерно сокращению пассажиропотока — тогда и квазирентабельность его сохранилась. Но «Ладожская» — это только одна станция оранжевой линии, на остальных-то поезда ждут по прежнему расписанию. Так что электричества тратят столько же, а людей к платформам подвозить стало сложнее.
Экономическое обоснование третьестепенное, но оно понадобится, когда будут решать вопрос распределения бюджетных средств. На достопамятный
Уже 6 марта, в первый будний день закрытой «Ладожской», с шаттлом случился сбой: вагон сошел с рельсов в районе Амбарной улицы, как за сутки до этого несколько раз сходили другие вагоны на фоне сильного снегопада. В данном случае не повезло с моментом: всё произошло в самый что ни на есть час пик, между 7 и 8 утра. В результате часть трамваев пришлось разворачивать на «Новочеркасской» (это форма речи, никто их не разворачивает, на линии работают двухкабинные вагоны). Промежуток между отправлениями в моменте вырос до 17 минут (между 07:15 и 07:32). К 07:50 график и маршрут восстановили. Комтранс прогнозировал регулярный интервал — раз в 4 минуты, отчитался об интервале раз в
За исключением этого ЧП, в комтрансе, насколько знает «Фонтанка», в целом оценивают результаты первого буднего утра положительно. Расчеты Центра транспортного планирования там считают оправдавшимися:
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»