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    Это пока демоверсия. Что творится у «Ладожской» в первый день ее закрытия

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    У закрытой с 4 марта на ремонт станции метро «Ладожская» в первое утро спокойно. Это наблюдения выходного дня, основная нагрузка ожидается в будни.

    Как сообщает корреспондент «Фонтанки», совсем немного людей подходили к дверям станции и уже там выясняли, что станция закрыта, по большей части это были приехавшие к «Ладожской» на концессионном трамвае «Чижик». С него в основном сразу пересаживаются на новый бесплатный трамвай № 30. На остановках дежурят волонтеры, которые объясняют новую схему маршрутов — в основном это требуется на остановке, откуда отправляются автобусы № 46, 131, 183, 222, 271, 295.

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    Сам 30-й трамвай отправляется с установленным интервалом раз в 4–5 минут. Проехавший на нем корреспондент рассказал, что в салоне некоторые пассажиры пытаются расплатиться за проезд и только потом понимают, что валидаторы отключены, а сам проезд бесплатный. Люди, пересаживающиеся с «Чижика», зачастую не проходят вглубь трехсекционного вагона, так что загружен он неравномерно. Примерно половина едущих от «Ладожской» выходят у «Новочеркасской», остальные — у «Площади Александра Невского». На обратном пути от «Площади Александра Невского» трамвай ехал почти пустой, основная масса пассажиров зашла на «Новочеркасской». Из наблюдений: к платформе у «Ладожской» может подъехать только один 30-й трамвай, так что иногда прибывающему приходится ждать, когда уедет отправляющийся.

    Напомним, «Ладожская» ушла на ремонт почти на год. В это время транспортное обеспечение района будет происходить с помощью трех десятков маршрутов наземного транспорта, включая бесплатный трамвай № 30. Основная нагрузка выпадет на станции «Площадь Александра Невского» и «Новочеркасская», в их сторону по Заневскому общественный транспорт будет проезжать с интервалом в 1 минуту. Подробная инструкция — в материале «Фонтанки».

    Фото: «Фонтанка.ру»

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