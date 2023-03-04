Это пока демоверсия. Что творится у «Ладожской» в первый день ее закрытия



У закрытой с 4 марта на ремонт станции метро «Ладожская» в первое утро спокойно. Это наблюдения выходного дня, основная нагрузка ожидается в будни.



Как сообщает корреспондент «Фонтанки», совсем немного людей подходили к дверям станции и уже там выясняли, что станция закрыта, по большей части это были приехавшие к «Ладожской» на концессионном трамвае «Чижик». С него в основном сразу пересаживаются на новый бесплатный трамвай № 30. На остановках дежурят волонтеры, которые объясняют новую схему маршрутов — в основном это требуется на остановке, откуда отправляются автобусы № 46, 131, 183, 222, 271, 295.