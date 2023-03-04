Это пока демоверсия. Что творится у «Ладожской» в первый день ее закрытия

У закрытой с 4 марта на ремонт станции метро «Ладожская» в первое утро спокойно. Это наблюдения выходного дня, основная нагрузка ожидается в будни.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», совсем немного людей подходили к дверям станции и уже там выясняли, что станция закрыта, по большей части это были приехавшие к «Ладожской» на концессионном трамвае «Чижик». С него в основном сразу пересаживаются на новый бесплатный трамвай № 30. На остановках дежурят волонтеры, которые объясняют новую схему маршрутов — в основном это требуется на остановке, откуда отправляются автобусы № 46, 131, 183, 222, 271, 295.
Сам 30-й трамвай отправляется с установленным интервалом раз в 4–5 минут. Проехавший на нем корреспондент рассказал, что в салоне некоторые пассажиры пытаются расплатиться за проезд и только потом понимают, что валидаторы отключены, а сам проезд бесплатный. Люди, пересаживающиеся с «Чижика», зачастую не проходят вглубь трехсекционного вагона, так что загружен он неравномерно. Примерно половина едущих от «Ладожской» выходят у «Новочеркасской», остальные — у «Площади Александра Невского». На обратном пути от «Площади Александра Невского» трамвай ехал почти пустой, основная масса пассажиров зашла на «Новочеркасской». Из наблюдений: к платформе у «Ладожской» может подъехать только один 30-й трамвай, так что иногда прибывающему приходится ждать, когда уедет отправляющийся.
Напомним, «Ладожская» ушла на ремонт почти на год. В это время транспортное обеспечение района будет происходить с помощью трех десятков маршрутов наземного транспорта, включая бесплатный трамвай № 30. Основная нагрузка выпадет на станции «Площадь Александра Невского» и «Новочеркасская», в их сторону по Заневскому общественный транспорт будет проезжать с интервалом в 1 минуту. Подробная инструкция — в материале «Фонтанки».