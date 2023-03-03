Один день до приказа. Как с 4 марта уехать от «Ладожской» и вернуться

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





C 4 марта на почти годовой капремонт уходит станция метро «Ладожская». Вот краткая инструкция, чтобы не потеряться в лабиринте наземных маршрутов, которые должны вам заменить метро.



Общая схема движения 19 автобусных маршрутов, 2 трамвайных и одного троллейбусного выглядит так.



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Идея властей такова: развести пассажиров, которые привыкли приезжать на «Ладожскую», по другим станциям метро: в основном на «Новочеркасскую» и особенно «Площадь Александра Невского», но и на «Проспект Большевиков» с «Улицей Дыбенко» тоже. Речь, вообще-то, идет о 44 тысячах человек, которые каждое утро приезжают на трамвае «Чижик» (35%), на автобусах с троллейбусами (15%), на автобусах, смежных с областью (16%), на электричках (22%) и пешком (12%).

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На «Площадь Александра Невского» и «Новочеркасскую» теперь повезут трамвай № 30, троллейбус № 22, а также 10 автобусов: № 24, 24М, 27, 27М, 46, 131, 183, 222, 271, 295. Имейте в виду: автобусы № 24М и 27М, которые запущены с конца февраля, не останавливаются у «Новочеркасской», следуя в обратном направлении — то есть из Красногвардейского района в центр города. Это сделано для того, чтобы станция не «захлебнулась» от наплыва пассажиров и они доезжали до «Площади Александра Невского». На ней, кстати, тоже меняется режим работы: вестибюль «Площади Александра Невского-2» будет работать с 05:32 до 00:31 и без выходных.

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Большую часть нагрузки возьмет на себя именно 30-й трамвай. Он будет бесплатным на все время ремонта «Ладожской». Пока на этой шаттл-линии будет задействован и старый подвижной состав и новый (модель «Невский» от ПК ТС), постепенно его обновят целиком. Интервал отправления — 4 минуты, специальную остановку организовали прямо у метро, чтобы прибывающим на «Чижике» было недалеко пересаживаться. На мосту Александра Невского трамвайную линию для 30-го маршрута обособили делиниаторами, чтобы на рельсы не залезали посторонние.



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На «Новочеркасскую переориентируют автобусы № 131, 183, 222, 271, 295, которые едут из района Охты и пр. Энергетиков. Имейте в виду: на «Новочеркасской» уже изменили схему прохода пассажиров в подземном переходе. Первые дни показали, что люди не готовы резко менять привычки, количество перелезающих через ограждения зашкаливало.



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В конечном итоге по Заневскому проспекту раз в минуту должно проезжать что-то общественное. Такой же примерно интервал — в будни — предполагается непосредственно у «Ладожской», если учитывать и 30-й трамвай, и автобусы № 46, 131, 183, 222, 271, 295. Чтобы вы понимали, где стоять с секундомером (а на самом деле — где садиться на общественный транспорт) — вот схема остановок.

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К станциям «Проспект Большевиков» и «Улица Дыбенко» в большей степени отправят жителей кварталов Ржевка-Пороховые с помощью автобусов № 30, 77, 92, 102, 164, 169, 264, 288 и троллейбуса № 43. Смежные с Ленобластью маршруты тоже переведут сюда: автобусы № 430, 430А, 462, 462Р, 531 — к «Проспекту Большевиков», № 429, 453, 531А, 532, 533 — к «Улице Дыбенко».



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Те жители Ржевки, кому недалеко до одноименной железнодорожной платформы, могут избежать путешествия до «Ладожской» и доехать до «Площади Ленина» на электричке. Утром там довольно часто ходят поезда, добавлять новые ОЖД пока не планирует. А вот расписание на Ладожском вокзале меняется: если вкратце — «Ласточки» переводят в Рыбацкое, часть маршрутов продлевают до Финляндского вокзала. Подробное расписание — здесь.





Помогать пассажирам разобраться с изменениям с 4 марта будут волонтеры. Вся информация публикуется на страницах комитета по транспорту и «Организатора перевозок», схемы для наглядности здесь.