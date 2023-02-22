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    ОЖД переводит часть электричек с Ладожского вокзала ближе к другим станциям метро

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    На время закрытия станции метро «Ладожская» на ремонт ряду пригородных электропоездов в Петербурге изменят станции прибытия и отправления. С Ладожского вокзала их переведут на другие вокзалы и станции, рядом с которыми есть действующие станции метро, сообщает 22 февраля пресс-служба ОЖД.

    «Ласточки», курсирующие между Тихвином и Ладожским вокзалом, переведут на станцию Рыбацкое. Поезд №7406 во все дни, кроме субботы, будет отправляться из Рыбацкого в 18:58 и прибывать в Тихвин в 22:04. Поезд №7405 из Тихвина во все дни, кроме воскресенья, будет стартовать в 5:25 и прибывать в Рыбацкое в 8:26.

    Маршруты некоторых электричек категории «Стандарт», курсирующих между Ладожским вокзалом и станциями Волховстрой и Тихвин, продлят до Финляндского вокзала. Подробное расписание опубликовано на сайте СЗППК.

    Станция метро «Ладожская» закрывается на капитальный ремонт с 4 марта. На время работ в Петербурге скорректируют маршруты общественного транспорта. С этой недели по Красногвардейскому району уже поехали временные автобусы №24М и №27М. Подробнее о том, как добираться пассажирам во время ремонта «Ладожской», читайте в материале «Фонтанки».

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    ПетербургЭлектричкиСтанция метро Ладожская
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