ОЖД переводит часть электричек с Ладожского вокзала ближе к другим станциям метро

На время закрытия станции метро «Ладожская» на ремонт ряду пригородных электропоездов в Петербурге изменят станции прибытия и отправления. С Ладожского вокзала их переведут на другие вокзалы и станции, рядом с которыми есть действующие станции метро, сообщает 22 февраля пресс-служба ОЖД.



«Ласточки», курсирующие между Тихвином и Ладожским вокзалом, переведут на станцию Рыбацкое. Поезд №7406 во все дни, кроме субботы, будет отправляться из Рыбацкого в 18:58 и прибывать в Тихвин в 22:04. Поезд №7405 из Тихвина во все дни, кроме воскресенья, будет стартовать в 5:25 и прибывать в Рыбацкое в 8:26.