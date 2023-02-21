Часть поездов с Ладожского вокзала могут перевести на другие вокзалы из-за ремонта станции метро

Октябрьская железная дорога согласовывает альтернативный график поездов, которые сейчас прибывают на Ладожский вокзал. Пока закрыта одноименная станция метро, их могут перевести на другие вокзалы.
Как рассказали в ОЖД «Фонтанке» 21 февраля, согласование идет совместно с комитетом по транспорту Петербурга. Речь идет о выводе «части пригородных электропоездов на другие вокзалы и станции с целью вывести пассажиропотоки и разгрузить сеть общественного транспорта в районе закрытой станции метро «Ладожская».
Сейчас размеры движения по Ладожскому вокзалу составляют 24 пары пассажирских поездов и 13 пар пригородных в направлениях Мга, Невдубстрой, Пупышево, Волховстрой, Тихвин (включая одну пару «Ласточек»), Кириши, Будогощь.
Станция метро «Ладожская» уходит на 11-месячный ремонт с 4 марта, в связи с чем власти изменили сеть наземных маршрутов общественного транспорта, добавив среди прочего бесплатный трамвай до «Новочеркасской» и «Площади Александра Невского».
Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».