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    Часть поездов с Ладожского вокзала могут перевести на другие вокзалы из-за ремонта станции метро

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    Октябрьская железная дорога согласовывает альтернативный график поездов, которые сейчас прибывают на Ладожский вокзал. Пока закрыта одноименная станция метро, их могут перевести на другие вокзалы.

    Как рассказали в ОЖД «Фонтанке» 21 февраля, согласование идет совместно с комитетом по транспорту Петербурга. Речь идет о выводе «части пригородных электропоездов на другие вокзалы и станции с целью вывести пассажиропотоки и разгрузить сеть общественного транспорта в районе закрытой станции метро «Ладожская».

    Сейчас размеры движения по Ладожскому вокзалу составляют 24 пары пассажирских поездов и 13 пар пригородных в направлениях Мга, Невдубстрой, Пупышево, Волховстрой, Тихвин (включая одну пару «Ласточек»), Кириши, Будогощь.

    Станция метро «Ладожская» уходит на 11-месячный ремонт с 4 марта, в связи с чем власти изменили сеть наземных маршрутов общественного транспорта, добавив среди прочего бесплатный трамвай до «Новочеркасской» и «Площади Александра Невского».

    Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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