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    В преддверии закрытия «Ладожской» на «Новочеркасской» меняют схему прохода в подземном переходе

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    3 комментария
    Фото: Петербургский метрополитен
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    На станции метро «Новочеркасская» в Петербурге с конца февраля меняется схема прохода пассажиров в подуличном переходе. Новая будет действовать в утренний и вечерний часы пик.

    С 28 февраля по утрам, с 8:00 до 9:30, и вечерам, с 16:30 до 18:30, в рабочие дни недели вход в вестибюль станции «Новочеркасская» из подземного перехода будет осуществляться только при движении по переходу по часовой стрелке, сообщает 27 февраля пресс-служба Петербургского метрополитена. Сквозной проход между спусками со стороны домов 17 и 14 по Заневскому проспекту на это время будет закрываться. В остальное время вход и выход из вестибюля будет осуществляться, как обычно.

    Схему прохода меняют в преддверии закрытия на капремонт станции «Ладожская». Это должно разграничить встречные пассажиропотоки. В метрополитене добавляют, что время перекрытия прохода между лестницами подземного перехода может меняться в зависимости от фактического пассажиропотока.

    Напомним, что «Ладожскую» закроют на ремонт 4 марта. «Фонтанка» писала, как и на чем можно будет добираться, пока идут работы. Изменения в работе затронули не только городской наземный транспорт, но и железнодорожный: часть электричек временно переводят с Ладожского вокзала на другие станции.

    Фото: Петербургский метрополитен

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    Комментарии 3

    26609791528 Фев 2023 в 00:23
    Чушь какая
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