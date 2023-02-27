В преддверии закрытия «Ладожской» на «Новочеркасской» меняют схему прохода в подземном переходе

На станции метро «Новочеркасская» в Петербурге с конца февраля меняется схема прохода пассажиров в подуличном переходе. Новая будет действовать в утренний и вечерний часы пик.



С 28 февраля по утрам, с 8:00 до 9:30, и вечерам, с 16:30 до 18:30, в рабочие дни недели вход в вестибюль станции «Новочеркасская» из подземного перехода будет осуществляться только при движении по переходу по часовой стрелке, сообщает 27 февраля пресс-служба Петербургского метрополитена. Сквозной проход между спусками со стороны домов 17 и 14 по Заневскому проспекту на это время будет закрываться. В остальное время вход и выход из вестибюля будет осуществляться, как обычно.