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    Утро на «Ладожской». Первый будний день с закрытой станцией метро

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    Первый будний день с закрытой станцией метро «Ладожская» не обошелся без эксцессов. Несколько вагонов доехали только до «Новочеркасской», а не до «Площади Александра Невского».

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    Как сообщили «Фонтанке» несколько пассажиров 6 марта, они ехали на трамвае примерно в 7:30 и в 7:42 утра. Водителю якобы сообщили о том, что конечная сейчас не «Площадь Александра Невского», а «Новочеркасская». По данным «Фонтанки», причиной был сход вагона в части маршрута, которая относится уже к Центральном району, то есть после моста. По словам читателей, челнок только до «Новочеркасской» с несколькими остановками доехал минут за 20, некоторые считают, что «быстрее пешком».

    читатель «Фонтанки»

    В комтрансе «Фонтанке» сообщили, что с 7:55 движение трамваев маршрута № 30 по своей трассе восстановлено. Также с 7:20 маршрут усилен 5 вагонами. Интервал движения, по данным комитета, составляет от 4 до 6 минут (сообщалось, что трамваи будут ходить раз в 4 минуты, совокупный интервал отправления всего общественного транспорта от станции составит 1 минуту). В начале девятого и далее ситуация у станции выглядела спокойно.

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    На автобусной остановке у той же «Ладожской» было менее людно. От нее отправляются 6 маршрутов — №№ 46, 131, 183, 222, 271, 295.

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Корреспондент также обратил внимание, что на автобусной остановке у метро "Проспект Большевиков" было значительно многолюднее, чем обычно (она тоже принимает на себя часть нагрузки вместе с "Улицей Дыбенко"). При этом сюрприз всем преподнес сломавшийся и перегородивший пару полос автобус. В "Пассажиравтотрансе" проводят проверку по инциденту.

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    После восстановления полноценного движения до «Площади Александра Невского» половина людей из трамвая № 30 всё равно выходит на «Новочеркасской», сообщает корреспондент «Фонтанки».

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»


    У «Площади Александра Невского» становится заметно, что не все помнят азы безопасного дорожного движения. Многие обходят трамвай, на котором приехали, сзади, и стремятся к метро через пути. В это время навстречу уже вполне может ползти встречный трамвай, всё с тем же малым интервалом движения.

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»


    Напомним, «Ладожская» закрылась 4 марта. «Фонтанка» рассказывала, что в субботу наземный общественный транспорт, направленный на обеспечение района, прошел проверку, однако это был выходной. Настоящей проверкой станут рабочие дни. Большая часть нагрузки ложится на бесплатный трамвайный шаттл № 30 до «Площади Александра Невского». О том, каким транспортом и как выбираться от «Ладожской» и как к ней возвращаться, читайте на «Фонтанке».

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