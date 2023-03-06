Утро на «Ладожской». Первый будний день с закрытой станцией метро

Первый будний день с закрытой станцией метро «Ладожская» не обошелся без эксцессов. Несколько вагонов доехали только до «Новочеркасской», а не до «Площади Александра Невского».
Как сообщили «Фонтанке» несколько пассажиров 6 марта, они ехали на трамвае примерно в 7:30 и в 7:42 утра. Водителю якобы сообщили о том, что конечная сейчас не «Площадь Александра Невского», а «Новочеркасская». По данным «Фонтанки», причиной был сход вагона в части маршрута, которая относится уже к Центральном району, то есть после моста. По словам читателей, челнок только до «Новочеркасской» с несколькими остановками доехал минут за 20, некоторые считают, что «быстрее пешком».
читатель «Фонтанки»
В комтрансе «Фонтанке» сообщили, что с 7:55 движение трамваев маршрута
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
На автобусной остановке у той же «Ладожской» было менее людно. От нее отправляются 6 маршрутов — №№ 46, 131, 183, 222, 271, 295.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Корреспондент также обратил внимание, что на автобусной остановке у метро "Проспект Большевиков" было значительно многолюднее, чем обычно (она тоже принимает на себя часть нагрузки вместе с "Улицей Дыбенко"). При этом сюрприз всем преподнес сломавшийся и перегородивший пару полос автобус. В "Пассажиравтотрансе" проводят проверку по инциденту.
После восстановления полноценного движения до «Площади Александра Невского» половина людей из трамвая
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
У «Площади Александра Невского» становится заметно, что не все помнят азы безопасного дорожного движения. Многие обходят трамвай, на котором приехали, сзади, и стремятся к метро через пути. В это время навстречу уже вполне может ползти встречный трамвай, всё с тем же малым интервалом движения.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Напомним, «Ладожская» закрылась 4 марта. «Фонтанка» рассказывала, что в субботу наземный общественный транспорт, направленный на обеспечение района, прошел проверку, однако это был выходной. Настоящей проверкой станут рабочие дни. Большая часть нагрузки ложится на бесплатный трамвайный шаттл