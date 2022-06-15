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    Смольный назвал лучшее место для второго выхода со станции «Приморская»

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    3 комментария

    Технический совет при петербургском комитете по развитию транспортной инфраструктуры рассмотрел предпроектную документацию для вестибюля № 2 станции метро «Приморская». Предварительный выбор сделали.

    Как рассказали в КРТИ накануне, 14 июня, совещание состоялось 8 июня. На нем представили несколько вариантов. «Самым предпочтительным по всем технико-экономическим показателям был признан вариант «Вестибюль наземный. Участок на улице Беринга, напротив домов № 36 и 38».

    Как отмечают чиновники, преимущество этой локации в ее приближенности к новым жилым кварталам. Ранее «Фонтанка» писала, что Смольный заложил строительство второго вестибюля на 2024–2027 годы, однако тогда в схеме значился участок западнее дома № 28 по улице Одоевского.

    Напомним, недавно Смольный также выбирал место для второго выхода со строящейся станции «Театральная». По итогам опроса КРТИ первое место занял вариант на Театральной площади.

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    Комментарии (3)

    shestokol
    ну что ж , пообещать - не значит сделать , а деньги давайте сейчас , распил чистый, назначьте того кто будет отвечать за срыв проекта материально , да не фирмку с уставным капиталом в 10 тысяч, а чиновника - организатора - куратора , причем отвечать должен личными средствами и своей семьи , найдется такой в смольном ? сильные сомнения.....
    Zdobsi
    Второй выход там лишний конечно. Это закупорит ул. Беринга узкую. И маршрутов транспорта там тоже нет. Проехать по Беринга будет невозможно. Мостик там самодельный был-клепаный. Потом широкий мост дорогой сделали. Ну пусть будет, но место вокруг выхода должно быть.
    172185222
    Какие там новые кварталы-то? Дома, что на месте бывшей автобазы? Ну так от них через маленький мостик до метро и так рукой подать. Глупость какая-то этот второй выход, лучше бы там сквер сделали
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