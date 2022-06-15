Смольный назвал лучшее место для второго выхода со станции «Приморская»

Технический совет при петербургском комитете по развитию транспортной инфраструктуры рассмотрел предпроектную документацию для вестибюля № 2 станции метро «Приморская». Предварительный выбор сделали.
Как рассказали в КРТИ накануне, 14 июня, совещание состоялось 8 июня. На нем представили несколько вариантов. «Самым предпочтительным по всем технико-экономическим показателям был признан вариант «Вестибюль наземный. Участок на улице Беринга, напротив домов № 36 и 38».
Как отмечают чиновники, преимущество этой локации в ее приближенности к новым жилым кварталам. Ранее «Фонтанка» писала, что Смольный заложил строительство второго вестибюля на 2024–2027 годы, однако тогда в схеме значился участок западнее дома № 28 по улице Одоевского.
Напомним, недавно Смольный также выбирал место для второго выхода со строящейся станции «Театральная». По итогам опроса КРТИ первое место занял вариант на Театральной площади.