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    Стало известно, когда станцию метро «Удельная» закроют на ремонт. Как ее будут «вывозить»

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    Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»
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    Станция метро «Удельная» должна закрыться на капитальный ремонт с 1 июня 2024 года. Плановый срок открытия — май 2025-го.

    По данным «Фонтанки», основное перераспределение пассажиропотока ожидается в направлении станций «Пионерская», «Озерки», «Площадь Мужества», «Площадь Ленина», «Проспект Просвещения» и «Комендантский проспект». Их резерв пропускной способности оценивается в 15–66%.

    В транспортном блоке намерены с 1 июня изменить трассы движения 4 автобусных маршрутов и усилить на семи. В частности, до «Пионерской» будут продлены маршруты № 38 и 45. До «Комендантского проспекта» — № 85, а до «Озерков» — № 222.

    Усиливать будут автобусы № 86, 93, 171, 45 и 222, а также трамваи № 20 и 21, туда направят 20 единиц подвижного состава.
    В итоге интервал наземных маршрутов всяческого наземного транспорта на пр. Энгельса у закрытой станции «Удельная» в часы пик будет составлять 1–2 минуты; на остановке «Станция Удельная» западнее ж/д переезда — порядка 2 минут.

    В конечном итоге обслуживать пассажиров на период закрытия станции будут 13 маршрутов наземного транспорта: 10 автобусных — № 40, 86, 38, 45, 85, 112, 208, 219, 279, 222; и 3 трамвайных — № 9, 20, 21. На них задействуют более 180 транспортных средств по будним дням и свыше 120 по выходным.


    «Фонтанка» рассказывала, что проводить капитальный ремонт станции почти за 2 млрд рублей будет компания «Ленспецавтоматика», которая работала и на «Ладожской», открывшейся в начале года. В контур ремонт войдет не только вестибюль, но и наклонный ход, технические и служебные помещения, а также инженерные сети.

    Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»

    По данным ГУП «Петербургский метрополитен» пассажиропоток станции метрополитена «Удельная» на вход в часы максимальных перевозок составляет 3,2 тыс. пассажиров при лимите в 13,2 тыс. человек, на выход — 3,1 тыс. пассажиров (лимит 14 тыс. человек). Среднесуточный пассажиропоток на вход по рабочим дням — 21 тыс. пассажиров.

    Напомним, «Удельная» значилась в списке станций, которые должны в ближайшее время уйти на капремонт, как и следующая на линии станция «Озерки». В 2023 году был закончен ремонт «Пионерской», в начале 2024 года открылась «Ладожская», ожидается скорое открытие «Чернышевской» после реконструкции. Помимо этого, ряд станций должны пройти масштабную реконструкцию, подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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