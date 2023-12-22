«Ладожскую» откроют в конце января. Посмотрите, какой она стала

Плановый срок открытия станции метро «Ладожская» в Петербурге — 27 января 2024 года. С момента ее ухода на капремонт прошло почти 10 месяцев.





Петербургский метрополитен продемонстрировал нынешнее состояние станции 22 декабря. На ней выполнен комплекс гидроизоляционных работ, антикоррозийная обработка, замена водоотводящих зонтов — с армоцементных на алюминиевые. Кроме того, отремонтированы три эскалатора, целиком заменена балюстрада.