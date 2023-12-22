«Ладожскую» откроют в конце января. Посмотрите, какой она стала

Плановый срок открытия станции метро «Ладожская» в Петербурге — 27 января 2024 года. С момента ее ухода на капремонт прошло почти 10 месяцев.
Петербургский метрополитен продемонстрировал нынешнее состояние станции 22 декабря. На ней выполнен комплекс гидроизоляционных работ, антикоррозийная обработка, замена водоотводящих зонтов — с армоцементных на алюминиевые. Кроме того, отремонтированы три эскалатора, целиком заменена балюстрада.
В вестибюле переоблицованы стены и колонны мрамором, известняком и гранитом, заменена облицовка пола. Установлены новые выходные группы с отдельным входом для маломобильных пассажиров, выполнена тактильно-контрастная разметка для слабовидящих. Кроме того, восстановлена историческая форма люстры в центре вестибюля, обновлены инженерные системы.
Напомним, станция метро «Ладожская» ушла на капремонт 4 марта. Контракт на 2,276 млрд рублей исполняет «Ленспецавтоматика», он действует до 2 февраля 2024 года.