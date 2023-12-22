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    «Ладожскую» откроют в конце января. Посмотрите, какой она стала

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Плановый срок открытия станции метро «Ладожская» в Петербурге — 27 января 2024 года. С момента ее ухода на капремонт прошло почти 10 месяцев.


    Петербургский метрополитен продемонстрировал нынешнее состояние станции 22 декабря. На ней выполнен комплекс гидроизоляционных работ, антикоррозийная обработка, замена водоотводящих зонтов — с армоцементных на алюминиевые. Кроме того, отремонтированы три эскалатора, целиком заменена балюстрада.

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    В вестибюле переоблицованы стены и колонны мрамором, известняком и гранитом, заменена облицовка пола. Установлены новые выходные группы с отдельным входом для маломобильных пассажиров, выполнена тактильно-контрастная разметка для слабовидящих. Кроме того, восстановлена историческая форма люстры в центре вестибюля, обновлены инженерные системы.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Напомним, станция метро «Ладожская» ушла на капремонт 4 марта. Контракт на 2,276 млрд рублей исполняет «Ленспецавтоматика», он действует до 2 февраля 2024 года.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»

    «Фонтанка» писала о том, что закрытие станции «Ладожская» потребовало массовых изменений в организации транспортного обслуживания правобережных районов.

    В частности:

    — изменили трассы следования и усилили движение 7 автобусов — №№ 30, 131, 271, 164, 77, 92, 222 и 1 трамвая — № 39;

    — ввели два дополнительных временных автобусных маршрутах: №№ 24М и 27М;

    — открыли новый бесплатный трамвайный маршрут № 30, который курсирует от метро «Ладожская» до Площади Александра Невского;

    — по согласованию с комитетом Ленобласти по транспорту изменили трассы 10 смежных межрегиональных автобусных маршрутов: №№ 430, 430А, 462, 462Р, 531, 429, 453, 531А, 532, 533. Шесть автобусных маршрутов (№№429, 453, 531, 531А, 532 и 533) перенаправлены к станции метро «Проспект Большевиков», еще четыре (№№ 462, 462Р, 430 и 430А) — к метро «Улица Дыбенко»;

    — обустроили выделенные полосы для движения общественного транспорта: на мосту Александра Невского для трамваев, на Заневском проспекте — для безрельсового транспорта;

    — обустроили секции барьеров, обеспечивающие круговое движение в переходе станции «Новочеркасская»».

    Всего транспортное обслуживание в районе станции метро осуществляют 33 маршрута.

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