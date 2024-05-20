Электрик получил шесть лет колонии за смертельную драку с коллегой в бизнес-центре на Обуховской Обороны

Устроившего драку в бизнес-центре на проспекте Обуховской Обороны электрика признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Ближайшие шесть лет он проведет за решеткой, сообщили в пресс-службе прокуратуры города 20 мая.



Трагедия произошла днем 8 сентября 2023 года в доме 112/2. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес своему коллеге не менее 3 ударов кулаками по голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

«Прокуратура Невского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу», — говорится в сообщении. В результате суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшей — жены погибшего о компенсации морального вреда в размере 2 млн рублей.