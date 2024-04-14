    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 7

    2 м/с, зап

    751мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd93.44eur99.73

    Неизвестные избили постояльца в отеле «Нарва». Мужчина в крайне тяжелом состоянии

    3636
    8 комментариев

    Группа молодых людей избила мужчину в отеле «Нарва» на Старо-Петергофском проспекте, об этом 14 апреля стало известно «Фонтанке». Обстоятельства произошедшего выясняются.

    По предварительным данным, инцидент произошел в ночь на 13 апреля. В полицию поступил звонок о том, что в номере на четвертом этаже молодые люди в кепках избили постояльца и еще двух человек. Больше всего пострадал 37-летний житель Свердловской области, которого госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и алкогольной интоксикацией. Его состояние врачи оценили как крайне тяжелое.

    Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Криминалисты сняли отпечатки пальцев и следы обуви.

    В отеле «Нарва» отказались от комментариев.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ИзбиениеОтельТяжелое состояние
    ЛАЙК0
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close