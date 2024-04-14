Неизвестные избили постояльца в отеле «Нарва». Мужчина в крайне тяжелом состоянии

Группа молодых людей избила мужчину в отеле «Нарва» на Старо-Петергофском проспекте, об этом 14 апреля стало известно «Фонтанке». Обстоятельства произошедшего выясняются.
По предварительным данным, инцидент произошел в ночь на 13 апреля. В полицию поступил звонок о том, что в номере на четвертом этаже молодые люди в кепках избили постояльца и еще двух человек. Больше всего пострадал
Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Криминалисты сняли отпечатки пальцев и следы обуви.
В отеле «Нарва» отказались от комментариев.