Самый мощный в мире атомоход «Россия» планируют построить к 2030 году. Срок его выпуска сдвинулся на три года

Атомоход «Россия», головной сверхмощный ледокол проекта 10510 «Лидер», должен быть построен и сдан в эксплуатацию в 2030 году. Об этом 20 мая заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

По словам зампредседателя правительства, «единственный в своем роде в мире» атомоход мощностью 120 мегаватт, который строится на судостроительном комплексе «Звезда» на Дальнем Востоке, «ориентировочно должен быть построен к 2030 году» (цитата по РИА Новости).

Ранее сообщалось, что необходимый для круглогодичной навигации на Северном морском пути корабль будет введен в эксплуатацию в 2027 году, но еще в марте 2023 года «Ъ» писал об увеличении сроков производства отдельных частей ядерной энергетической установки ледокола и стоимости строительства.