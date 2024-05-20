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    Самый мощный в мире атомоход «Россия» планируют построить к 2030 году. Срок его выпуска сдвинулся на три года

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    Атомоход «Россия», головной сверхмощный ледокол проекта 10510 «Лидер», должен быть построен и сдан в эксплуатацию в 2030 году. Об этом 20 мая заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

    По словам зампредседателя правительства, «единственный в своем роде в мире» атомоход мощностью 120 мегаватт, который строится на судостроительном комплексе «Звезда» на Дальнем Востоке, «ориентировочно должен быть построен к 2030 году» (цитата по РИА Новости).

    Ранее сообщалось, что необходимый для круглогодичной навигации на Северном морском пути корабль будет введен в эксплуатацию в 2027 году, но еще в марте 2023 года «Ъ» писал об увеличении сроков производства отдельных частей ядерной энергетической установки ледокола и стоимости строительства.

    Всего в России планируется построить три подобных атомохода со скоростью хода 22 узла (по чистой воде): длиной 209 метров, шириной 47,7 метра, максимальной ледопроходимостью 4 метра и водоизмещением почти 70 тысяч тонн. На ледоколах будет установлена ядерная энергетическая установка с двумя реакторами с тепловой мощностью 315 мегаватт каждый.

    В то же время, отметил Мантуров, продолжается строительство серии атомных ледоколов мощностью 60 мегаватт: следующий ледокол — «Якутия» — планируется сдать в конце текущего года, и еще три должны пополнить атомный флот в период с 2026-го по 2030 год.

    О швартовых испытаниях атомного ледокола «Якутия», которые начались на Балтийском заводе, недавно писала «Фонтанка».

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    ЛедоколАтомоходДенис Мантуров
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