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    В Москве мужчина получил 17 лет за пьяную стрельбу по патрульной машине

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    5 комментариев

    Московский городской суд огласил приговор в отношении Карима Факира Мухамада Гулом Мухамада, признанного виновным в неправомерном завладении автомобилем, посягательстве на жизнь полицейского и умышленном повреждении имущества.

    Мужчина, будучи пьяным, устроил стрельбу из окна своей квартиры и лестничной площадки. Не менее 27 раз он выстрелил по припаркованным машинам, а также попал в патрульный автомобиль сотрудников полиции, прибывших разобраться с дебоширом.

    Суд назначил обвиняемому наказание в виде 17 лет лишения свободы. Первые два года Карим проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

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    СтрельбаСудПриговор
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    Комментарии 5

    Что не так, Господи?!..)20 Мая 2024 в 15:36
    Так-то, вроде логично но, что-то не сходится у меня! - ? - Ну.., в том смысле, что по обычным машинам стрелять - нормально, а вот по патрульной - это уже беспредел какой-то! - Ну.., просто подразнили тебя так! - Э, нет, Господи, давно уже так подразнили, всеми "законами"! - Что будем делать? - Давай нальём за обычного гражданина!..) - Сказано-сделано!..) ? - Слушай, ну, если честно, я против всякой стрельбы! - Шумно?..) - Не то слово, вообще нарушает.. ауру! - Ну.., у тебя-то она устойчивая!..) - Но.., ведь, ранимая..) - Ага, вижу, что проснулся!..) Какая мысль сейчас Первая?! - Господи, где столько хороших людей нам с Тобой найти, таких - как я?!..) - Ужели ты решил, что если не стреляешь ни в кого, то.. - так уж и хорош? - Погоди-погоди, ведь я.., в Принципе людей Люблю, как и всё.. - Что движется? - Хорош дразниться! - Ещё? - Слушай, - Слушаю! ) - Они волшебны! - Люди? - Да! - Вот сколько налить тебе нужно, чтобы дошло?!..) - Давай за них, за хороших Людей? - Давай!..)
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