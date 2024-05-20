В Москве мужчина получил 17 лет за пьяную стрельбу по патрульной машине

Московский городской суд огласил приговор в отношении Карима Факира Мухамада Гулом Мухамада, признанного виновным в неправомерном завладении автомобилем, посягательстве на жизнь полицейского и умышленном повреждении имущества.



Мужчина, будучи пьяным, устроил стрельбу из окна своей квартиры и лестничной площадки. Не менее 27 раз он выстрелил по припаркованным машинам, а также попал в патрульный автомобиль сотрудников полиции, прибывших разобраться с дебоширом.



Суд назначил обвиняемому наказание в виде 17 лет лишения свободы. Первые два года Карим проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

