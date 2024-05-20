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    Прогрессивную шкалу НДФЛ растянут до 40%? Государство хочет заработать на богатых, но пострадают опять бедные

    Как в России всё хотят, но не могут совершенствовать налоговую систему

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    Налоговая реформа в стране нужна давно, но решиться на нее власти не могут
    Налоговая реформа в стране нужна давно, но решиться на нее власти не могутФото: Дарья Селенская / Городские порталы
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    Министр финансов Антон Силуанов на днях заявил, что Минфин рассмотрит вопрос о введении прогрессивной шкалы подоходного налога с физических лиц (НДФЛ). Выступая в Госдуме, Силуанов сказал, что вопрос о прогрессивной ставке налогообложения уже обсуждался различными фракциями. И министр пообещал, что этот вопрос будет рассмотрен вместе с другими в ходе обсуждения вопросов совершенствования налоговой системы.

    Одновременно Силуанов заявил, что в рамках изменения налоговой системы нуждающимся гражданам будет предоставлен доступ к мерам господдержки, в частности, субсидиям. Для малообеспеченных семей будут предусмотрены налоговые вычеты.

    — Добавим механизм субсидий для поддержки наиболее нуждающихся категорий людей. Именно в таком ключе будем обсуждать налоговую систему, делать предложение, — сказал министр.

    Ранее профсоюзы и работодатели договорились с правительством о том, что будет проработан вопрос об освобождении малоимущих от НДФЛ. Этот пункт вошел в соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2024–2026 годы, как выяснило РБК. Много лет профсоюзы ратовали за введение нулевой ставки НДФЛ на доходы ниже прожиточного минимума.

    — У бедных есть расходы, а не доходы. Цинично и оскорбительно брать те же 13% налога на доходы физических лиц и с Романа Абрамовича (кстати, неизвестно, он налоговый резидент России или нет), и с уборщицы тети Маши, живущей на МРОТ, — заявлял главный профсоюзный босс России Михаил Шмаков в 2019 году.

    Внедрение прогрессивной шкалы НДФЛ и предоставление налоговых льгот малоимущим может существенно повлиять на распределение налоговой нагрузки в России. Прогрессивная шкала налогообложения предусматривает, что более высокие доходы облагаются налогом по более высокой ставке, что позволяет перераспределять доходы от богатых к бедным. Налоговые льготы для малоимущих могут помочь снизить бремя налогообложения для тех, кто больше всего в этом нуждается, и повысить доходы населения. По крайней мере, в это верят чиновники Минфина.

    Да и вообще, до конца непонятно, какой именно будет прогрессивная шкала, о которой говорит Силуанов. В проблеме разбирается MSK1.RU.

    Опять серые конверты?

    — Чаще всего говорят об изменении порога до 15% и ставке в 1 миллион рублей дохода в год, а для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей, ставку могут повысить до 20%, — говорит MSK1.RU бизнес-юрист Юлия Ченцова, управляющий партнер JTLconsulting. — На мой взгляд, введение просто прогрессивной шкалы налога на доходы может дать обратный от ожидаемого эффект и возврат к зарплате «в конверте».

    Ченцова напоминает, что сторонники прогрессивной шкалы ссылаются на европейский опыт. Однако в европейских странах (например, во Франции) кроме прогрессивной шкалы налога на доходы введены минимальные размеры оплаты труда для разных категорий граждан.

    — Если человек имеет высшее образование, опыт работы и претендует на руководящую должность, то работодатель не имеет права предложить ему вознаграждение ниже установленного предела для таких категорий граждан, объясняет Ченцова. В нашем же случае есть только установленный МРОТ, а генеральный директор может работать на 0,25 ставки и зарабатывать официально 3–4 тысячи рублей.

    Финансовый советник, основатель «Клуба глав семей» Алексей Родин считает, что в рамках реформы могут даже отменить (то есть ввести ставку в 0%) подоходный налог для тех, кто зарабатывает менее 30 тысяч рублей в месяц. Максимальная же ставка может достичь 40% для сверхбогатых людей при доходах свыше 500 миллионов рублей в год.

    По словам Родина, во многих экономически развитых странах прогрессивная шкала имеет много ступеней. К примеру, в налоговой шкале Люксембурга 20 уровней — от 0% до 42%. А в США прогрессивная шкала выглядит так: 10%, 12%, 22%, 24%, 35% и 37%.

    До недавних пор в России действовала абсолютно плоская шкала НДФЛ, появившаяся еще в 2001 году. Хотя в 2021 году появилось даже некое подобие прогрессивной шкалы: теперь подоходный налог по ставке 15% платят те, у кого годовой доход превышает 5 миллионов рублей.

    У бедных и богатых возьмут одинаково

    — За прошедшие 20 лет экономика существенно трансформировалась, появились значительные группы физических лиц, чей доход резко превышает средний уровень. И возникает вопрос, какую градацию применить для повышенных ставок? — рассуждает в беседе с MSK1.RU налоговый юрист Александр Хаминский. — Представляется, что доход от 50 до 150 миллионов рублей вписывается в определение высокооплачиваемого менеджера высшего звена. К таким доходам может быть применена ставка 20%. Вместе с тем, доходы свыше 150 миллионов рублей по своей сути уже являются скрытой формой получения дивидендов, и к ним справедливо применять ставку в размере 25%.

    Впрочем, повышение налогов для богатых ни к чему не приведет, если одновременно не снизить их для бедных. Доцент Российского экономического университета Светлана Коваленко в разговоре с MSK1.RU говорит, что государство не пойдет просто на снижение ставки НДФЛ для малоимущих. Ведь может измениться ситуация с финансовой обеспеченностью тех или иных категорий граждан.

    — Нужно действовать по-другому, через систему субсидирования и применения налоговых вычетов. Например, могут быть увеличены суммы по стандартным налоговым вычетам и категории лиц, имеющие право на данные вычеты, — говорит Коваленко. — Они могут получать субсидирование или налоговый вычет в заявительной форме.

    — Могут рассматриваться и увеличения сумм по налоговым вычетам, — говорит заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» РУДН Лариса Сорокина. — Например, стандартные и имущественные вычеты менялись достаточно давно. Хотя социальные вычеты в этом году увеличились на 25% (на лечение, обучение).

    Сорокина не исключает, что в рамках анонсированной Силуановым реформы могут быть даже введены различные шкалы налогообложения. Минимальная ставка в них будет рассчитываться, исходя из размера минимальной заработной платы в разных субъектах РФ. Настоящий федерализм.

    Налоговая реформа в стране нужна давно, но решиться на нее власти не могут
    Налоговая реформа в стране нужна давно, но решиться на нее власти не могутФото: Дарья Селенская / Городские порталы

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