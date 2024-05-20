Апелляционный военный суд признал законным приговор Дарье Треповой, получившей 27 лет

Первый Западный окружной военный суд Апелляционный военный суд по ВКС 20 мая рассмотрел жалобы и представление на приговор Дарье Треповой (внесена в список террористов Росфинмониторинга) и Дмитрию Касинцеву. Приговор Второго Западного окружного военного суда решено оставить без изменений. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

25 января суд приговорил Трепову по трем статьям к 27 годам и штрафу в 600 тысяч рублей. Она получила максимальный срок для женщин. Касинцев, в квартире которого скрывалась девушка, получил реальный срок за укрывательство — 1 год и 9 месяцев в колонии общего режима. Тогда же суд решил судьбу гражданских исков. С Треповой было взыскано около 16,5 млн рублей , ряд исков признаны по праву, то есть сумма будет определена в порядке гражданского судопроизводства.