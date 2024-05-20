Апелляционный военный суд признал законным приговор Дарье Треповой, получившей 27 лет

Первый Западный окружной военный суд Апелляционный военный суд по ВКС 20 мая рассмотрел жалобы и представление на приговор Дарье Треповой (внесена в список террористов Росфинмониторинга) и Дмитрию Касинцеву. Приговор Второго Западного окружного военного суда решено оставить без изменений. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
25 января суд приговорил Трепову по трем статьям к
16 апреля Генпрокуратура обжаловала приговор, считая назначенный Треповой срок недостаточным.
Взрыв в кафе на Университетской набережной произошел в апреле