В Тегеране накрыли «сатанинскую вечеринку». Среди задержанных могут быть граждане РФ

В Тегеране полиция устроила облаву в клубе, где проходила вечеринка, пропагандировавшая идеи, которые в стране называют сатанинскими, сообщает государственное информагентство Ирана Mehr. Среди 260 задержанных были иностранцы, утверждает корреспондент издания. На опубликованных кадрах видны размытые фотографии трех российских загранпаспортов.
Полиция Западного Тегерана сообщила, что задержанные — люди в возрасте от 15 до 30 лет. В ходе операции было обнаружено и конфисковано большое количество наркотиков, алкоголя и психотропных веществ. Полиция уточняет, что молодых людей пригласили на мероприятие через «киберпространство».
Один из задержанных признался репортеру, что пришел на вечеринку из интереса, другой рассказал, что ходил туда исключительно из-за музыки. Еще один мужчина сообщил, что символы, которые были на вечеринке, не имеют никакого отношению к сатанизму.
Сам рейд прошел в четверг вечером. Как писало агентство IRNA, на мероприятии находились как минимум «146 мужчин и 115 женщин, которые находились в непристойном состоянии с эмблемами, знаками и символами сатанизма на одежде, голове, лице и волосах».
«Фонтанка» обратилась за комментарием в посольство РФ в Иране.
Как пишет Le Figaro, часто к сатанинским обрядам власти Ирана приравнивают рок-концерты, которые строго запрещены в стране. Употребление алкоголя там также строго запрещено.