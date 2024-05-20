В Тегеране накрыли «сатанинскую вечеринку». Среди задержанных могут быть граждане РФ

В Тегеране полиция устроила облаву в клубе, где проходила вечеринка, пропагандировавшая идеи, которые в стране называют сатанинскими, сообщает государственное информагентство Ирана Mehr . Среди 260 задержанных были иностранцы, утверждает корреспондент издания. На опубликованных кадрах видны размытые фотографии трех российских загранпаспортов.

Полиция Западного Тегерана сообщила, что задержанные — люди в возрасте от 15 до 30 лет. В ходе операции было обнаружено и конфисковано большое количество наркотиков, алкоголя и психотропных веществ. Полиция уточняет, что молодых людей пригласили на мероприятие через «киберпространство».

Один из задержанных признался репортеру, что пришел на вечеринку из интереса, другой рассказал, что ходил туда исключительно из-за музыки. Еще один мужчина сообщил, что символы, которые были на вечеринке, не имеют никакого отношению к сатанизму.

Сам рейд прошел в четверг вечером. Как писало агентство IRNA, на мероприятии находились как минимум «146 мужчин и 115 женщин, которые находились в непристойном состоянии с эмблемами, знаками и символами сатанизма на одежде, голове, лице и волосах».

«Фонтанка» обратилась за комментарием в посольство РФ в Иране.