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29.07.2020 13:40
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Белорусские СМИ сообщили о задержании 32 боевиков иностранной ЧВК под Минском

Под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании в ночь на 29 июля. Об этом сообщает белорусское издание «БелТА».

О какой именно ЧВК идёт речь, агентство не уточняет. Пресс-служба КГБ для комментариев недоступна. «Никакой информации у нас пока нет», — сообщил TUT.BY представитель Следственного комитета Сергей Кабакович. Аналогичный ответ издание получило и от МВД.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что «всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов». На протесты, по его словам, «подтягивают» военных из ЧВК, которые зарабатывают, устраивая провокации. Президент говорил о возможности применения армии для «наведения порядка».

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Комментарии (2)

RemyMartin
Минскнаш?
Петр Петров
бедный Саша, загнался совсем.
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