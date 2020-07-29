Белорусские СМИ сообщили о задержании 32 боевиков иностранной ЧВК под Минском

Под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании в ночь на 29 июля. Об этом сообщает белорусское издание «БелТА».

О какой именно ЧВК идёт речь, агентство не уточняет. Пресс-служба КГБ для комментариев недоступна. «Никакой информации у нас пока нет», — сообщил TUT.BY представитель Следственного комитета Сергей Кабакович. Аналогичный ответ издание получило и от МВД.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что «всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов». На протесты, по его словам, «подтягивают» военных из ЧВК, которые зарабатывают, устраивая провокации. Президент говорил о возможности применения армии для «наведения порядка».