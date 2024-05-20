Двое жителей Петербурга устроили хостел для таксистов в чужой квартире. Обман вскрылся спустя 9 месяцев

Двое предприимчивых жителей Петербурга организовали хостел для таксистов в квартире дома на улице Сантьяго-де-Куба, которая им не принадлежит. Хозяйка жилплощади узнала об этом спустя несколько месяцев.
Как рассказали в пресс-службе судов Петербурга 20 мая, собственница квартиры указала в иске, что мужчина и женщина без согласования и оформления договора проникли в квартиру, завладев ключами, переданными им от третьих лиц, и проживали там девять месяцев. Более того, они устроили в квартире хостел для таксистов, в результате чего привели жилище в непригодное для проживания состояние.
Стоимость ущерба составила 190 тысяч рублей — именно во столько обойдется восстановительный ремонт по подсчетам независимой экспертной компании.
Ответчики на заседание не явились и возражений по иску не представили. Московский районный суд Петербурга взыскал с них 190 тысяч и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6 700 рублей.