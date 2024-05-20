Разлив мазута в порту Петербурга дошел до суда. Вред акватории оценили в 2,6 миллиона рублей

Транспортная полиция завершила расследование уголовного дела о разливе нефтепродуктов на территории морского порта в Петербурге. Виновному может грозить арест на срок до 4 месяцев.

Как сообщили в пресс-службе полиции на транспорте в понедельник, 20 мая, обвиняется 37-летний старший судовой механик «Большого порта Санкт-Петербург». Ему вменяют загрязнение морской среды (часть 1 статьи 252 УК РФ). Установлено, что мужчина не контролировал наполнение танка левого борта судна и не остановил подачу мазута, из-за чего танк переполнился, и мазут вытек через замерную горловину танка. Сначала нефтепродукт разлился на палубу, а затем и на поверхность акватории порта.

По данным «Фонтанки», инцидент произошел 12 июня прошлого года. Причиненный вред водному объекту оценили более чем в 2,6 миллиона рублей.

Сейчас уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Максимальное наказание по вменяемой ему статье — арест на срок до 4 месяцев.



Ранее транспортную полицию заинтересовали масляные пятна на Фонтанке и Малой Невке. В настоящее время по факту разлива нефтепродуктов в реках ведется проверка.