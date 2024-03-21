Транспортная полиция выясняет, откуда взялись масляные пятна на Фонтанке и Малой Невке

Санкт-Петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте
Огромные и вонючие масляные пятна заметили на поверхности воды двух петербургских рек. Загадку их происхождения теперь решает транспортная полиция.
В ходе мониторинга интернета сотрудники ведомства наткнулись на видео, где видно масляные пятна на реке Фонтанке, возле Аничкова моста, и на Малой Невке у Петровской косы. На место выехали сотрудники. В настоящее время по факту разлива нефтепродуктов в реках ведется проверка, полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, сообщает 21 марта пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
На фото и видео, опубликованных ведомством, видно большое пятно вдоль набережной Фонтанки, прямо у Аничкова моста. Оно ползет от моста и копится возле места, где ведутся работы.