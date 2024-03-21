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    Транспортная полиция выясняет, откуда взялись масляные пятна на Фонтанке и Малой Невке

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    Санкт-Петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте

    Огромные и вонючие масляные пятна заметили на поверхности воды двух петербургских рек. Загадку их происхождения теперь решает транспортная полиция.

    В ходе мониторинга интернета сотрудники ведомства наткнулись на видео, где видно масляные пятна на реке Фонтанке, возле Аничкова моста, и на Малой Невке у Петровской косы. На место выехали сотрудники. В настоящее время по факту разлива нефтепродуктов в реках ведется проверка, полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, сообщает 21 марта пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

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    На фото и видео, опубликованных ведомством, видно большое пятно вдоль набережной Фонтанки, прямо у Аничкова моста. Оно ползет от моста и копится возле места, где ведутся работы.

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    ПетербургМасляные пятнаЗагрязнение рек
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