    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, вос

    761мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.99eur98.78

    Полиция показывает дрифтеров на Крестовском. Эвакуированы около 50 машин

    5838
    7 комментариев

    Петербургская полиция и в субботу, и в воскресенье проверяла дрифтеров на Крестовском острове. Выявлено около 200 нарушений в сфере безопасности дорожного движения. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Перед началом выходных в полицию пришло сообщение, что любители экстремального вождения готовят двухдневное мероприятие. Такие «заезды» часто сопровождаются серьёзными нарушениями, и полиция прибыла на место почти сразу после начала.

    «В результате профилактических мероприятий полицейские выявили около 200 правонарушений в сфере безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении.

    Семь человек, как оказалось, сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. 46 участников мероприятия отправлены на медосвидетельствование: их внешний вид и поведение были характерны для людей, употребивших наркотики. Проверяли и машины. Около 50 автомобилей эвакуированы на спецстоянку. Есть подозрение, что у них изменены номерные агрегаты, в этом случае хозяевам грозит уголовная ответственность.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Нарушения ПДДДрифтерыПьяный водитель
    ЛАЙК31
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close