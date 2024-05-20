Полиция показывает дрифтеров на Крестовском. Эвакуированы около 50 машин

Петербургская полиция и в субботу, и в воскресенье проверяла дрифтеров на Крестовском острове. Выявлено около 200 нарушений в сфере безопасности дорожного движения. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Перед началом выходных в полицию пришло сообщение, что любители экстремального вождения готовят двухдневное мероприятие. Такие «заезды» часто сопровождаются серьёзными нарушениями, и полиция прибыла на место почти сразу после начала.



«В результате профилактических мероприятий полицейские выявили около 200 правонарушений в сфере безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении.

