Лукашенко не хотел бы привлекать армию для наведения порядка в стране. «Но всякое может быть»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко порассуждал о необходимости силового воздействия на ситуацию внутри страны. Своими мыслями он поделился во время выступления перед пятой отдельной бригадой специального назначения в Марьиной Горке под Минском 24 июля.



«Когда мне пришлось определяться, какие вооруженные силы нам нужны, особенно после 2010 года, я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в вооруженных силах. На всякий случай. Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к вооруженным силам. Но всякое может быть. Примером тому являются США», — приводит БелТА слова Лукашенко.

