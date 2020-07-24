Лукашенко не хотел бы привлекать армию для наведения порядка в стране. «Но всякое может быть»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко порассуждал о необходимости силового воздействия на ситуацию внутри страны. Своими мыслями он поделился во время выступления перед пятой отдельной бригадой специального назначения в Марьиной Горке под Минском 24 июля.
«Когда мне пришлось определяться, какие вооруженные силы нам нужны, особенно после 2010 года, я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в вооруженных силах. На всякий случай. Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к вооруженным силам. Но всякое может быть. Примером тому являются США», — приводит БелТА слова Лукашенко.
Белорусское издание пишет, что президент, продолжая свою мысль, привёл в пример ситуацию, когда из-за протестов Дональду Трампу пришлось ввести войска в некоторые штаты. Он добавил, что будущее этой страны сейчас зависит от того, выдержит ли американский лидер давление со стороны протестующих. В противном случае «рухнет эта империя», и «миру будет несладко».
Напомним, 9 августа в Белоруссии пройдут выборы президента. Практически всех оппозиционеров от них отстранили, многие находятся в тюрьме. Единым кандидатом от оппозиции стала Светлана Тихановская, жена Сергея Тихановского, находящего в заключении.