Водитель вездехода разбился под Киришами, улетев с дороги в кювет

Полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии, произошедшей в Киришском районе Ленобласти днем 19 мая. Там погиб водитель вездехода.



ДТП случилось около полудня на нулевом километре дороги Подсопье — Гороховец, в деревне Оломна, стало известно «Фонтанке» 20 мая. 34-летний житель одного из поселков Киришского района ехал на своем вездеходе ЗИС-СПб по проселочной дороге в сторону трассы Зуево — Новая Ладога, но не справился с управлением и съехал в правый кювет.

В результате мужчина от полученных травм скончался на месте. Известно, что за 2023–2024 годы к административной ответственности за нарушения ПДД он не привлекался. По факту ДТП ведется проверка.