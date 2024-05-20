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    Водитель вездехода разбился под Киришами, улетев с дороги в кювет

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    Полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии, произошедшей в Киришском районе Ленобласти днем 19 мая. Там погиб водитель вездехода.

    ДТП случилось около полудня на нулевом километре дороги Подсопье — Гороховец, в деревне Оломна, стало известно «Фонтанке» 20 мая. 34-летний житель одного из поселков Киришского района ехал на своем вездеходе ЗИС-СПб по проселочной дороге в сторону трассы Зуево — Новая Ладога, но не справился с управлением и съехал в правый кювет.

    В результате мужчина от полученных травм скончался на месте. Известно, что за 2023–2024 годы к административной ответственности за нарушения ПДД он не привлекался. По факту ДТП ведется проверка.

    Всего за 17–19 мая, по данным УГИБДД, в Петербурге произошло 863 дорожных аварии, а в Ленобласти — 296. Из них в 36 и 24 случаях соответственно были пострадавшие. На петербургских дорогах травмы получили 36 человек, в том числе двое детей, на областных — 29 человек, включая одного ребенка. В Ленобласти в ДТП также погибли 10 человек, все совершеннолетние.

    Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти
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    Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

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