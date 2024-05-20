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    Школьник погиб после прыжка с тарзанки в парке Гатчины

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    Активный отдых у водоёма в Гатчинском районе Ленинградской области закончился гибелью для одиннадцатиклассника. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 мая.

    По предварительным данным, 17-летний школьник прыгал с тарзанки на берегу Чёрного озера в Приоратском парке накануне около четырёх часов дня. После очередного прыжка он упал в воду и не смог выплыть.

    Подростка вытащили из озера в бессознательном состоянии. Приехавшая на место бригада скорой пыталась его реанимировать, но спасти школьника не удалось.

    Известно, что мальчик рос в неполной благополучной семье, учился в выпускном классе местной школы и не попадал в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних. Все обстоятельства его гибели выясняет Следственный комитет.

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