Школьник погиб после прыжка с тарзанки в парке Гатчины

Активный отдых у водоёма в Гатчинском районе Ленинградской области закончился гибелью для одиннадцатиклассника. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 мая.



По предварительным данным, 17-летний школьник прыгал с тарзанки на берегу Чёрного озера в Приоратском парке накануне около четырёх часов дня. После очередного прыжка он упал в воду и не смог выплыть.



Подростка вытащили из озера в бессознательном состоянии. Приехавшая на место бригада скорой пыталась его реанимировать, но спасти школьника не удалось.



Известно, что мальчик рос в неполной благополучной семье, учился в выпускном классе местной школы и не попадал в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних. Все обстоятельства его гибели выясняет Следственный комитет.

